On connait déjà les montants du malus écologique 2028 et ça fait peur

29 octobre 2025
Sébastien Rabatel
Malus écologique 2018
Malus écologique

Vingt ans déjà. Né dans l’euphorie verte du Grenelle de l’Environnement, le malus écologique s’apprête à souffler ses bougies… avec un parfum de soufre. Ce qui n’était en 2008 qu’une modeste surtaxe de 2.600 euros pour les voitures les plus gourmandes en CO₂ va se transformer, en 2028, en véritable coup de massue fiscale : plus de 100.000 euros de malus pour certains modèles. Une somme délirante, symbole d’une politique environnementale qui ne cherche plus à inciter, mais à dissuader, quitte à faire vaciller tout un pan du marché automobile.

Depuis, le curseur n’a cessé de glisser : seuils abaissés, tranches resserrées, taxation cumulée avec le poids… La logique punitive s’accélère, au risque de transformer chaque immatriculation d’un modèle sportif ou familial en véritable gouffre financier.

2028 : la barre des 100.000 € franchie

Selon le projet de loi de finances 2026, le malus atteindrait 100.000 € à partir de 187 g/km de CO₂. Autrement dit, les gros SUV et sportives thermiques paieront le prix fort. Et ce n’est pas tout : la règle du plafond combiné entre le malus CO₂ et le malus au poids serait supprimée. Résultat, les deux taxes s’additionneraient, sans limite.

Le seuil d’application descendrait, lui, à 98 g/km, ce qui signifie que de nombreux modèles jusqu’ici épargnés ( notamment des citadines hybrides MHEV ) basculeraient dans la zone rouge.

L’année 2027 préparera déjà le terrain : le plafond grimpera à 90.000 €, avant le coup de massue de 2028.

Le retour du malus « occasion »… ou presque

Ces dernières semaines, les réseaux sociaux bruissent de rumeurs sur un prétendu malus écologique sur les véhicules d’occasion. En réalité, il n’y a rien de neuf sous le soleil : cette taxe existe déjà, mais dans des cas très particuliers.

Les modifications à venir ne visent qu’à mieux encadrer certains cas spécifiques, comme la revente d’un véhicule exonéré pour handicap. Rien à voir, donc, avec une taxe généralisée sur le marché de l’occasion, contrairement à ce que prétendent certains articles alarmistes.

Tourner la page du thermique

Le message du gouvernement est clair : en 2028, les moteurs thermiques auront un prix, et il sera exorbitant. Le malus écologique, né pour inciter, s’est mué en instrument de dissuasion absolue. À l’heure où les ventes de voitures électriques stagnent, ce durcissement tombe à pic pour relancer la transition. Mais à quel prix social ?

Le risque est évidemment de continuer à laisser vieillir le parc automobile français, et de laisser chuter les ventes de voitures neuves. Que faut-il de plus comme alertes rouges pour que le gouvernement change de système ? Le bonus-malus actuel ne mérite qu’une seule chose : la suppression pure et simple de ce dispositif.

Le détail du malus écologique à partir de 2028

Émissions de
CO2 (g/km)		Tarif
(€)		Émissions de
CO2 (g/km)		Tarif
(€)		Émissions de
CO2 (g/km)		Tarif
(€)
Inférieures à 9801251 50415311 803
98501261 62915413 014
99751271 76115514 325
1001001281 90115615 736
1011251292 04915717 247
1021501302 20515818 858
1031701312 37015920 569
1041901322 54416022 380
1052101332 72616124 291
1062301342 91816226 302
1072401353 11916328 413
1082601363 33116430 624
1092801373 55216532 935
1103101383 78416635 346
1113301394 02616737 857
1123601404 27916840 468
1134001414 54316943 179
1144501424 81817045 990
1155401435 10517148 901
1166501445 40417251 912
1177401455 71517355 023
1188181466 12617458 134
1198981476 63717561 245
1209831487 24817664 356
1211 0741497 95917767 467
1221 1721508 77017870 578
1231 2761519 68117973 689
1241 38615210 69218076 800
18179 911
18283 022
18386 133
18489 244
18592 355
18695 466
18798 577
Supérieures à 187100 000

