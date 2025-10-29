On connait déjà les montants du malus écologique 2028 et ça fait peur

Malus écologique

Vingt ans déjà. Né dans l’euphorie verte du Grenelle de l’Environnement, le malus écologique s’apprête à souffler ses bougies… avec un parfum de soufre. Ce qui n’était en 2008 qu’une modeste surtaxe de 2.600 euros pour les voitures les plus gourmandes en CO₂ va se transformer, en 2028, en véritable coup de massue fiscale : plus de 100.000 euros de malus pour certains modèles. Une somme délirante, symbole d’une politique environnementale qui ne cherche plus à inciter, mais à dissuader, quitte à faire vaciller tout un pan du marché automobile.

Depuis, le curseur n’a cessé de glisser : seuils abaissés, tranches resserrées, taxation cumulée avec le poids… La logique punitive s’accélère, au risque de transformer chaque immatriculation d’un modèle sportif ou familial en véritable gouffre financier.

2028 : la barre des 100.000 € franchie

Selon le projet de loi de finances 2026, le malus atteindrait 100.000 € à partir de 187 g/km de CO₂. Autrement dit, les gros SUV et sportives thermiques paieront le prix fort. Et ce n’est pas tout : la règle du plafond combiné entre le malus CO₂ et le malus au poids serait supprimée. Résultat, les deux taxes s’additionneraient, sans limite.

Le seuil d’application descendrait, lui, à 98 g/km, ce qui signifie que de nombreux modèles jusqu’ici épargnés ( notamment des citadines hybrides MHEV ) basculeraient dans la zone rouge.

L’année 2027 préparera déjà le terrain : le plafond grimpera à 90.000 €, avant le coup de massue de 2028.

Le retour du malus « occasion »… ou presque

Ces dernières semaines, les réseaux sociaux bruissent de rumeurs sur un prétendu malus écologique sur les véhicules d’occasion. En réalité, il n’y a rien de neuf sous le soleil : cette taxe existe déjà, mais dans des cas très particuliers.

Les modifications à venir ne visent qu’à mieux encadrer certains cas spécifiques, comme la revente d’un véhicule exonéré pour handicap. Rien à voir, donc, avec une taxe généralisée sur le marché de l’occasion, contrairement à ce que prétendent certains articles alarmistes.

Tourner la page du thermique

Le message du gouvernement est clair : en 2028, les moteurs thermiques auront un prix, et il sera exorbitant. Le malus écologique, né pour inciter, s’est mué en instrument de dissuasion absolue. À l’heure où les ventes de voitures électriques stagnent, ce durcissement tombe à pic pour relancer la transition. Mais à quel prix social ?

Le risque est évidemment de continuer à laisser vieillir le parc automobile français, et de laisser chuter les ventes de voitures neuves. Que faut-il de plus comme alertes rouges pour que le gouvernement change de système ? Le bonus-malus actuel ne mérite qu’une seule chose : la suppression pure et simple de ce dispositif.

Le détail du malus écologique à partir de 2028

Émissions de

CO2 (g/km) Tarif

(€) Émissions de

CO2 (g/km) Tarif

(€) Émissions de

CO2 (g/km) Tarif

(€) Inférieures à 98 0 125 1 504 153 11 803 98 50 126 1 629 154 13 014 99 75 127 1 761 155 14 325 100 100 128 1 901 156 15 736 101 125 129 2 049 157 17 247 102 150 130 2 205 158 18 858 103 170 131 2 370 159 20 569 104 190 132 2 544 160 22 380 105 210 133 2 726 161 24 291 106 230 134 2 918 162 26 302 107 240 135 3 119 163 28 413 108 260 136 3 331 164 30 624 109 280 137 3 552 165 32 935 110 310 138 3 784 166 35 346 111 330 139 4 026 167 37 857 112 360 140 4 279 168 40 468 113 400 141 4 543 169 43 179 114 450 142 4 818 170 45 990 115 540 143 5 105 171 48 901 116 650 144 5 404 172 51 912 117 740 145 5 715 173 55 023 118 818 146 6 126 174 58 134 119 898 147 6 637 175 61 245 120 983 148 7 248 176 64 356 121 1 074 149 7 959 177 67 467 122 1 172 150 8 770 178 70 578 123 1 276 151 9 681 179 73 689 124 1 386 152 10 692 180 76 800 181 79 911 182 83 022 183 86 133 184 89 244 185 92 355 186 95 466 187 98 577 Supérieures à 187 100 000