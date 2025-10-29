On connait déjà les montants du malus écologique 2028 et ça fait peur

Vingt ans déjà. Né dans l’euphorie verte du Grenelle de l’Environnement, le malus écologique s’apprête à souffler ses bougies… avec un parfum de soufre. Ce qui n’était en 2008 qu’une modeste surtaxe de 2.600 euros pour les voitures les plus gourmandes en CO₂ va se transformer, en 2028, en véritable coup de massue fiscale : plus de 100.000 euros de malus pour certains modèles. Une somme délirante, symbole d’une politique environnementale qui ne cherche plus à inciter, mais à dissuader, quitte à faire vaciller tout un pan du marché automobile.
Depuis, le curseur n’a cessé de glisser : seuils abaissés, tranches resserrées, taxation cumulée avec le poids… La logique punitive s’accélère, au risque de transformer chaque immatriculation d’un modèle sportif ou familial en véritable gouffre financier.
2028 : la barre des 100.000 € franchie
Selon le projet de loi de finances 2026, le malus atteindrait 100.000 € à partir de 187 g/km de CO₂. Autrement dit, les gros SUV et sportives thermiques paieront le prix fort. Et ce n’est pas tout : la règle du plafond combiné entre le malus CO₂ et le malus au poids serait supprimée. Résultat, les deux taxes s’additionneraient, sans limite.
Le seuil d’application descendrait, lui, à 98 g/km, ce qui signifie que de nombreux modèles jusqu’ici épargnés ( notamment des citadines hybrides MHEV ) basculeraient dans la zone rouge.
L’année 2027 préparera déjà le terrain : le plafond grimpera à 90.000 €, avant le coup de massue de 2028.
Le retour du malus « occasion »… ou presque
Ces dernières semaines, les réseaux sociaux bruissent de rumeurs sur un prétendu malus écologique sur les véhicules d’occasion. En réalité, il n’y a rien de neuf sous le soleil : cette taxe existe déjà, mais dans des cas très particuliers.
Les modifications à venir ne visent qu’à mieux encadrer certains cas spécifiques, comme la revente d’un véhicule exonéré pour handicap. Rien à voir, donc, avec une taxe généralisée sur le marché de l’occasion, contrairement à ce que prétendent certains articles alarmistes.
Tourner la page du thermique
Le message du gouvernement est clair : en 2028, les moteurs thermiques auront un prix, et il sera exorbitant. Le malus écologique, né pour inciter, s’est mué en instrument de dissuasion absolue. À l’heure où les ventes de voitures électriques stagnent, ce durcissement tombe à pic pour relancer la transition. Mais à quel prix social ?
Le risque est évidemment de continuer à laisser vieillir le parc automobile français, et de laisser chuter les ventes de voitures neuves. Que faut-il de plus comme alertes rouges pour que le gouvernement change de système ? Le bonus-malus actuel ne mérite qu’une seule chose : la suppression pure et simple de ce dispositif.
Le détail du malus écologique à partir de 2028
|Émissions de
CO2 (g/km)
|Tarif
(€)
|Émissions de
CO2 (g/km)
|Tarif
(€)
|Émissions de
CO2 (g/km)
|Tarif
(€)
|Inférieures à 98
|0
|125
|1 504
|153
|11 803
|98
|50
|126
|1 629
|154
|13 014
|99
|75
|127
|1 761
|155
|14 325
|100
|100
|128
|1 901
|156
|15 736
|101
|125
|129
|2 049
|157
|17 247
|102
|150
|130
|2 205
|158
|18 858
|103
|170
|131
|2 370
|159
|20 569
|104
|190
|132
|2 544
|160
|22 380
|105
|210
|133
|2 726
|161
|24 291
|106
|230
|134
|2 918
|162
|26 302
|107
|240
|135
|3 119
|163
|28 413
|108
|260
|136
|3 331
|164
|30 624
|109
|280
|137
|3 552
|165
|32 935
|110
|310
|138
|3 784
|166
|35 346
|111
|330
|139
|4 026
|167
|37 857
|112
|360
|140
|4 279
|168
|40 468
|113
|400
|141
|4 543
|169
|43 179
|114
|450
|142
|4 818
|170
|45 990
|115
|540
|143
|5 105
|171
|48 901
|116
|650
|144
|5 404
|172
|51 912
|117
|740
|145
|5 715
|173
|55 023
|118
|818
|146
|6 126
|174
|58 134
|119
|898
|147
|6 637
|175
|61 245
|120
|983
|148
|7 248
|176
|64 356
|121
|1 074
|149
|7 959
|177
|67 467
|122
|1 172
|150
|8 770
|178
|70 578
|123
|1 276
|151
|9 681
|179
|73 689
|124
|1 386
|152
|10 692
|180
|76 800
|181
|79 911
|182
|83 022
|183
|86 133
|184
|89 244
|185
|92 355
|186
|95 466
|187
|98 577
|Supérieures à 187
|100 000
