BMW M4 CS Edition VR46, la série spéciale en hommage à Valentino Rossi

BMW M4 CS Edition VR46

BMW M célèbre la carrière de Valentino Rossi avec une édition spéciale de la M4 CS. Produite en série ultra-limitée, la BMW M4 CS Edition VR46 ne sera fabriquée qu’à 92 exemplaires, répartis en deux configurations distinctes : « Sport » et « Style », chacune limitée à 46 unités. Un clin d’œil évident au mythique numéro 46 de l’ex-pilote moto, qui a activement participé à la conception de cette édition exclusive.

Un design unique aux couleurs de VR46

L’identité visuelle de cette édition spéciale repose sur plusieurs éléments distinctifs qui rappellent l’univers de Valentino Rossi. Le numéro 46, emblème du multiple champion du monde, est apposé sur les portes et le toit en fibre de carbone. Pour accentuer cette signature visuelle, des touches de jaune vif apparaissent sur la calandre, les étriers de frein et les jantes.

L’intérieur adopte un traitement exclusif avec des sièges baquets en cuir Merino noir et bleu nuit, agrémentés d’inserts en Alcantara jaune. L’ensemble renforce le caractère sportif de la M4 CS tout en évoquant l’univers racing de la légende italienne. Un volant gainé d’Alcantara, avec un marquage jaune à midi, parachève cette ambiance typée compétition.

Un moteur de 550 chevaux pour des performances affûtées

Sous le capot, la BMW M4 CS Edition VR46 repose sur un six cylindres en ligne de 3,0 litres, poussé à 550 chevaux. Un gain de puissance qui permet à cette version exclusive d’atteindre 100 km/h en seulement 3,4 secondes, avec une vitesse maximale bridée à 302 km/h. BMW M conserve ici la transmission intégrale xDrive, qui assure un équilibre optimal entre dynamisme et motricité, notamment sur routes sinueuses ou par conditions d’adhérence difficiles.

En comparaison avec la M4 Competition standard, cette version CS adopte un réglage de suspension affiné et une réduction de poids grâce à l’emploi de matériaux légers, notamment la fibre de carbone pour le toit et plusieurs éléments de carrosserie. Ce traitement allégé et affûté vise à offrir une expérience de conduite encore plus radicale.

Un privilège réservé à quelques passionnés

Les 92 heureux propriétaires de la BMW M4 CS Edition VR46 auront droit à une expérience exclusive : une rencontre avec Valentino Rossi lui-même au VR46 Motor Ranch, son terrain d’entraînement privé à Tavullia, en Italie. Cette immersion dans l’univers du champion sera suivie d’une session de pilotage sur le circuit de Misano, un lieu incontournable pour Rossi et son équipe.

Une édition limitée qui se distingue sur le marché

BMW n’en est pas à son premier coup d’essai avec des séries spéciales inspirées du sport automobile. On se souvient notamment des M3 et M4 Edition 50 Jahre BMW M, célébrant les 50 ans de la division Motorsport. Avec la M4 CS VR46, la marque pousse encore plus loin l’exclusivité en rendant hommage à une légende du sport moto.

Face à la concurrence, cette édition spéciale vient se positionner comme un objet de collection. Chez Mercedes-AMG, la C63 S E Performance affiche une puissance supérieure (680 ch grâce à l’hybridation), mais s’éloigne de la pureté d’un six cylindres en ligne thermique comme celui de la M4 CS en raison de son hybridation. L’édition VR46 joue aussi sur un registre différent, combinant exclusivité, performances et hommage à un pilote iconique.

