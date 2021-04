Skoda Kodiaq 2021 : nouveau visage

Skoda Kodiaq 2021

Le Skoda Kodiaq 2021 se démarque par son restyling, avec de nombreuses nouveautés.

Cela commence par des blocs optiques restylés, qui fonctionnent entièrement à LED. Et le Kodiaq va même bénéficier des projecteurs Matrix LED, le top du top étrenné il y a quelques années dans le groupe par une certaine Audi A8. Les designers Skoda en ont profité pour redessiner la calandre en ajoutant un angle biseauté au niveau des phares. Autre détail subtil : le capot est surélevé.

Mais ce n’est pas tout avec des boucliers avant et arrière redessinés, ainsi que de nouvelles jantes alliage 20 pouces. Et le Skoda Kodiaq RS aura droit à un bouclier spécifique.

Le nouveau bloc optique du Skoda Kodiaq

La marque tchèque a également pris le soin de revoir certains détails de l’aménagement intérieur. Les sièges sont à l’honneur avec des matériaux vegan pour les finitions Ambition et Style, et des sièges ergonomiques en cuir perforé avec réglage électrique multi-directionnel, ventilation et fonction de massage pour le haut de gamme. Le système Hifi Canton ajoute également 2 haut-parleurs à son installation, ce qui en fait 12 au lieu de 10 ( en comptant le caisson de basses ).

L’écran numérique du Digital Cockpit de 10,25 pouces est proposé de série dès la finition Style.

Du changement sous le capot avec le passage du Skoda Kodiaq du diesel à l’essence ! Le SUV sportif utilisera le 2.0 TSI Evo de 245 ch connu par exemple de la Golf 8 GTI.

Ceux qui veulent moins de puissance pourront opter pour un 1.5 TSI de 150 ch, ou un 2.0 TDI avec 150 ou 200 ch.

Ce nouveau Skoda Kodiaq 2021 sera commercialisé dès le mois de juillet. Skoda a déjà vendu 600.000 exemplaires du Kodiaq, qui devient un vrai best-seller.

La planche de bord du Skoda Kodiaq

Le Skoda Kodiaq en version RS