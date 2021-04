Seat Arona 2021 : ce qui change

Seat Arona 2021

Le Seat Arona 2021 passe par la case restylage. Ce petit SUV urbain complète la gamme aux côtés de l’éternelle Seat Ibiza.

Esthétiquement, les modifications les plus visibles arrivent sur une nouvelle finition : l’Arona Xperience. Trois autres finitions restent proposées : Reference, Style et FR.

Celle-ci dispose d’un bouclier spécifique avec de petits anti-brouillard circulaires. Les projecteurs avant fonctionnement désormais entièrement à Led. De série, les projecteurs Eco Led peuvent aussi être remplacés par des projecteurs Full Led.

Nouveau bouclier, nouveau logo, sabot en aluminium, cette finition Xperience devrait séduire ceux qui ne cherchent pas le look sportif d’une version FR. Trois nouveaux coloris vont agrémenter l’Arona restylé : Gris Caïman, Bleu Asphalte et Bleu Saphir. La personnalisation demeure au rendez-vous avec trois couleurs pour le toit : Noir Minuit, Gris Magnétique et le nouveau Blanc Candy.



Les designers Seat ont également pris soin de redessiner de nouvelles jantes alliage en 17 et 18 pouces.

La nouvelle finition Xperience sur l’Arona 2021

Seat offre également à son Arona un intérieur revisité, avec un écran central flottant plus grand de 20 %, un digital cockpit, de nouveaux matériaux et un éclairage repensé. Le tableau de bord est désormais moussé, et le volant utilise du cuir nappa sur les finitions supérieures.

Sous le capot, pas d’hybridation comme sur le Renault Captur ni de version électrique comme pour le Peugeot 2008. Il faudra se contenter de moteurs 3 et 4 cylindres essence, avec des niveaux de puissance compris entre 95 et 150 ch.

Ce modèle revisité a donc beaucoup d’atouts pour séduire, mais la concurrence est de plus en plus féroce. Il faudra donc compter sur les séries spéciales et les remises pour exister…

La planche de bord de l’Arona restylé

