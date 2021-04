Mercedes EQB : le GLB électrique

Mercedes EQB

Mercedes a choisi la Chine et le salon de Shangai pour y présenter le nouveau SUV électrique 7 places compact : l’EQB. La recette est la même que pour son petit frère, le Mercedes EQA. Il s’agit là aussi d’une version électrifiée du SUV thermique GLB, qui partage sa plate-forme avec le nouveau GLA.

Au design cubique du GLB, les designers ont ajouté le langage stylistique de la famille EQ avec la calandre Black Panel. A l’avant, les phares entièrement à LED avec des touches de bleu pour la déco, sont reliés par une fibre optique. Cette signature lumineuse sous la forme d’un bandeau lumineux se retrouve également à l’arrière.

Certains modèles de l’EQB seront des tractions avant, d’autres comme l’EQB 350 4MATIC profiteront d’une transmission intégrale. Les niveaux de puissance iront jusqu’à plus de 200 kW. Au niveau des batteries, les plus petites sont annoncées à 66,5 kWh. Mercedes annonce également une version avec une autonomie très élevée, sans plus de précisions. Celle de l’EQB 350 est de 419 km en cycle WLTP.

Le profil de l’EQB 350

Mercedes commercialisera son EQB dès cette année en Chine et en Europe, et l’année prochaine aux Etats-Unis. Il s’agit du troisième véhicule électrique lancé par Mercedes en 2021, avec les EQA et EQS. Pour la marque, l’EQB aura la primeur d’être le premier modèle 100 % électrique assemblé par l’usine hongroise de Kecskemét. Pour le marché chinois, le constructeur allemand utilisera son usine Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC), une joint-venture entre Daimler et son partenaire chinois BAIC Group.

En 2021, Mercedes compte vendre 13 % de voitures xEV : les hybrides et électriques EQ.

La planche de bord du nouvel EQB

Vue arrière de l’EQB : peu de différences avec un GLB thermique

Les sièges du nouvel EQB

Le Mercedes EQB Edition 1