Essai Mercedes GLB 250 4MATIC AMG Line

La gamme de SUV Mercedes s’est étoffée avec l’arrivée d’un modèle attendu : le GLB. Cet inédit Mercedes GLB se positionne en complément parfait des modèles existants, puisqu’il arbore un design cubique délaissé depuis la disparition du GLK ( sauf sur le fameux G ! ) et peut accueillir jusqu’à 7 personnes. Contact avec ce nouveau SUV compact 7 places, seul du genre parmi les premium.

Design : un Mercedes GLB qui rappelle le GLK

Avant le GLC arrondi, souvenez-vous, il y avait le GLK. Un modèle assez cubique, et au design assez clivant. Un parti pris abandonné sur son successeur, mais repris à son compte par le nouveau Mercedes GLB. La version photographiée ici est dotée d’un pack AMG Line, qui accentue son dynamisme sans pour autant en faire un véhicule sportif. Car il faut avouer que le profil du nouveau GLB n’a rien d’un SUV coupé par exemple, bien au contraire. Sa surface vitrée importante, son gabarit et les formes adoptées font surtout penser à une véhicule familial, qui doit être très logeable. Et c’est justement ce que rechercheront ses clients !

Le profil du Mercedes GLB est assez imposant

La dotation AMG Line comprend les jantes 19″ à double branches gris titane, les étriers de frein logotés Mercedes, et le presque indispensable kit carrosserie AMG avec jupes avant et arrière AMG. Vue de face, cette finition AMG Line se démarque également par sa calandre diamant barrée d’une lamelle, dans l’esprit des SUV AMG. Les projecteurs multibeam à LED nécessitent de cocher un pack optionnel…

Les plus observateurs noteront les éléments peints en noir, du fait d’un pack sport black présent sur le modèle photographié. Cela comprend du noir brillant sur l’entourage des vitres, la lame inférieure du bouclier avant, les rétroviseurs et les barres de toit. Petit détail qui a son importance : le GLB mesure 22 cm de plus que le nouveau GLA. Avec 4,65 m de long, cela en fait déjà un beau bébé.

Vie à bord : un Mercedes GLB axé sur le confort et l’espace

Comme je vous l’avais annoncé plus haut, le GLB se démarque en étant le seul SUV Mercedes proposé en 7 places. Il se positionne en concurrent direct d’un Land Rover Discovery.

Compact, le GLB repose sur la même plate-forme que le GLA mais offre une logeabilité d’une autre dimension avec des siège sur 3 rangées et une garde au toit bien supérieure à celle de son petit frère.

La planche de bord du Mercedes GLB

La planche de bord du GLB reprend le système multimédia MBUX, avec écran géant tactile et la fameuse commande vocale « Hey Mercedes ». Comme sur une Classe A, la disposition des deux écrans est ici reprise. A noter que le combiné d’instrumentation avec écran 10″ est présent dans le pack premium, qui comprend également un éclairage d’ambiance, des seuils de portes rétro-éclairés, les sièges avant chauffants, un système son Advanced et l’accès et démarrage mains libres Keyless Go. Le tout pour 1700 euros. Niveau aménagement, on retrouve l’ensemble connu sur la famille A de Mercedes, avec une planche de bord assez basse et un peu plus massive.

Avec une jante épaisse et des commandes au volant bien placées, le volant en cuir perforé est identique à celui d’un GLA 2. La qualité des deux dalles est excellente, et l’ergonomie est très bien pensée. Au niveau design, les aérateurs en turbine font toujours leur petit effet. Devant la commande de boîte, un rangement permet de loger son smartphone et de le recharger par induction ( en option ).

Parlons un peu de la finition : elle est très valorisante avec une présentation soignée dans les détails et des matériaux de qualité. Nous pouvons nuancer avec des plastiques moins classe sur les parties basses et non visibles, et aussi en précisant que le niveau de finition ne vaut évidemment pas celui des Classe C, E, GLC ou GLE…

Point appréciable pour les passagers du deuxième rang : l’inclinaison est réglable pour le dossier. La banquette est coulissante, autre point très intéressant au quotidien ( voir photo ci-dessous ). Elle peut accueillir sans problème 3 adultes, alors que les deux places arrière seront réservées aux enfants, avec un espace aux jambes limité et une garde au toit nettement plus réduite. ( personnes mesurant 1,68 m maxi selon mercedes )

Le deuxième rang dans le Mercedes GLB

Bien évidemment comme sur tous les véhicules 7 places, les deux places d’appoint prennent place au niveau du coffre. On peut alors presque considérer qu’il s’agit d’un véhicule 5+2 places.

Le coffre du Mercedes GLB

En configuration 5 places, le volume du coffre est donné pour 565 litres, et 1800 litres en 2 places. En revanche avec 7 personnes à bord, vous aurez moins de coffre que dans une Smart Fortwo…

A conduire : le Mercedes GLB en 250 essence 4MATIC

Si l’entrée de gamme du GLB doit se contenter d’un moteur conçu avec Renault d’une puissance de 163 ch ( GLB 200 ), le GLB 250 AMATIC s’offre bien un moteur d’origine Mercedes.

GLB 250 4MATIC AMG Line

Contrairement au GLB 200, le GLB 250 4MATIC dispose d’une boîte automatique non pas à 7 mais 8 rapports. Second changement de taille qui imposera pour beaucoup le choix de cette version : la transmission intégrale 4MATIC. Il serait bien dommage de commander un SUV Mercedes à 50.000 euros sans disposer de la motricité d’un 4X4 pour se rendre aux sports d’hiver…Le GLB 200 se contente de deux roues motrices à l’avant, comme sur une Classe A.

Avec 224 ch et 350 Nm de couple, le GLB 250 AMATIC passe de 0 à 100 km/h en 6,9 s, et atteint les 236 km/h en vitesse de pointe. On est bien au-dessus des prestations du 1.3 commun avec Renault, avec un bloc 2.0 qui ne déçoit pas sur son agrément. Les performances sont franches et vigoureuses, et offriront un niveau de sécurité au top pour les dépassements. La version GLB 35 AMG se positionne largement au-dessus avec plus de 300 ch sous le capot. Mais est-ce bien la vocation d’un SUV compact familial ?

Ici de série, le châssis est orienté confort. Il faudra ajouter 1200 euros pour s’offrir un amortissement adaptatif, plus sympathique pour gagner en dynamisme avec une suspension raffermie.

Les réglages du châssis sont efficaces et la prise de roulis demeure tout à fait acceptable pour un SUV compact. Mercedes a aussi soigné le freinage, qui ne manque pas de mordant ni d’endurance.

Essai Mercedes GLB 250 AMATIC

L’autonomie profite heureusement d’un réservoir de 60 litres, davantage que sur un GLB 200. Cela semble indispensable du fait d’une consommation qui peine à descendre sous les 9 litres au quotidien. Et si vous faites beaucoup de ville, elle s’envolera bien évidemment au-dessus des 10 litres. Voilà qui incitera à pratiquer l’éco-conduite pour réduire la moyenne…

Les prix du nouveau Mercedes GLB

Mercedes a créé une gamme assez simple pour son GLB, avec deux finitions Progressive Line et AMG Line, complétées par la version AMG 35. Les professionnels peuvent de leur côté opter pour un GLB Business Line. Si les prix débutent à 45350 euros, la version essayée ici en 250 AMG Line s’affiche à 54750 euros, ou à 713 euros par mois en location longue durée sur 36 mois. Avec des émissions de Co2 de 177 g, cette version essence de 224 ch sera frappée par un malus de 4818 euros en 2021 ( pour des livraisons en France ). Une somme qui pourra être dissuasive pour certains, puisqu’on n’est pas loin de 10 % du prix d’achat. Pour avoir un malus plus réduit, il faudra encore une fois se tourner vers les moteurs diesel, dont la puissance est inférieure à 200 ch. A vous de choisir…

Nouveau Mercedes GLB

Comme toute Mercedes qui se respecte, le GLB propose une liste d’options conséquente. Il sera alors plus raisonnable de choisir des packs d’options pour limiter l’hémorragie ! Le pack premium cité plus haut à 1700 euros est intéressant, vous pouvez aussi opter pour le pack premium plus à 3700 euros qui comprend également les projecteurs Multibeam LED avec assistant de route Plus, les sièges avant électriques avec fonction mémoire et le toit ouvrant panoramique.

Conclusion

Neuvième SUV de Mercedes ( en comptant l’EQC – essai Mercedes EQC ), le nouveau Mercedes GLB est cher mais en offre pour son argent avec des arguments convaincants. Sans être sportive, cette version 250 4MATIC présente un dynamisme appréciable au quotidien. Bien présenté, très habitable, le nouveau GLB pourrait bien voler des clients au GLC, dont les prix sont nettement supérieurs et qui n’a pas une vocation familiale plus prononcée. Sans concurrence directe, le Mercedes GLB pourra aussi séduire les clients BMW qui voulaient un véhicule compact 7 places et devaient se contenter du monospace Série 2 Gran Tourer. Lequel est évidemment moins glamour qu’un vrai SUV !

Nouveau Mercedes GLB

Ce nous avons aimé :

Niveau d’habitabilité

7 places

Agrément du moteur essence de 224 ch

Design qui se démarque des autres modèles

Ce que nous avons moins aimé :