Mercedes GLA 2 : les photos officielles

Le Mercedes GLA 2 fait son entrée dans les nouveautés 2020, avec une arrivée prévue dans les concessions de la marque dès le printemps. Le modèle est attendu pour lutter contre le BMW X1 et l’Audi Q3, chacun modèle le plus vendu de leur marque respective en France en 2019.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau GLA prend du volume avec une hauteur supérieur d’une dizaine de centimètres ! Une illustration ci-dessous vous montre les dimensions de ce SUV compact, désormais plus familial. Néanmoins la longueur et la largeur restent identiques, et les côtes d’habitabilité ne font qu’évoluer en douceur. Le volume de coffre progresse de 14 litres, pas de quoi en faire un déménageur. Cela laisse de la place au Mercedes GLB, qui lui peut accueillir jusqu’à 7 personnes.

Esthétiquement, le profil peut faire penser à un petit GLC. La face avant est modernisée avec des blocs optiques plus fins, et une nouvelle signature à led. Cette version parée du kit carrosserie AMG Line reçoit une calandre à inserts ainsi qu’une double barrette centrale qui fait son petit effet. Le dynamisme est renforcé par des inserts rouges dans les entrées d’air et sur le contour des jantes alliage. Vu de derrière, le nouveau Mercedes GLA s’identifie clairement à la famille A avec des feux qui font penser à sa petite soeur.

Pas de surprise à l’intérieur, avec une planche de bord fortement inspirée de celle de la Classe A. L’option widescreen et ses deux larges écrans en continu devrait séduire les technophiles.

Pour le lancement, l’offre de moteurs s’annonce assez maigre avec un GLA 200 d’entrée de gamme et un puissant GLA 35 AMG. Le premier dispose du 4 cylindres 1.3 turbo essence commun avec Renault, fort de 163 ch. Le suivant est purement Mercedes et revendique 306 ch, ce qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,1 s.

Parmi les nouveaux équipements, on pourra citer le système multimédia MBUX avec reconnaissance vocale, le système de freinage d’urgence actif jusqu’à 60 km/h, ou encore un pack d’assistance à la conduite plus évolué.

Que les plus écolos se rassurent, le nouveau GLA devrait bénéficier pour la première fois d’une version hybride rechargeable. Une tendance qui se généralise sur tous les SUV, et particulièrement sur les modèles premium.

Au final, alors que le premier GLA pouvait s’apparenter à une compacte surélevée façon DS 4 Crossback, cette fois-ci le format est clairement SUV. De quoi proposer une vraie position de conduite en hauteur, un atout face à la Classe A.

