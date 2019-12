Audi RS5 Coupé et Sportback facelift

Après le restyling des Audi A5 Coupé et Sportback, voici venu le tour de leurs variantes hypersportives : les RS5 Coupé et RS5 Sportback. Les modifications esthétiques ne sont pas flagrantes, il faut vraiment regarder dans le détail pour faire le jeu des 7 erreurs. L’Audi RS5 2020 accueille de nouveaux projecteurs avec un éclairage de jour inédit, un bouclier au dessin légèrement revu, et une calandre redessinée. On retrouve les 3 interstices entre le capot et la calandre, repris à l’A1 Sportback, et aussi à l’Audi Sport Quattro de 1984. A l’arrière c’est également très subtil, avec un dessin remanié pour le diffuseur arrière. On note aussi l’arrivée de nouvelles teintes, dont le bleu Turbo présenté sur ces photos.

Pas de changement au niveau mécanique, avec le V6 biturbo de 450 ch et 600 Nm de couple reconduit sans surprise. Les performances restent ébouriffantes avec un temps de 2,9 s au 0 à 100 km/h.

Une trentaine de systèmes d’aides à la conduite sont proposés : certains sont inclus en série, d’autres sont inclus dans les pack route et stationnement. Ce n’est pas forcément ce qu’on imagine sur une RS5, mais pourquoi pas ?

La commercialisation est programmée pour février 2020, à des prix débutant à 97570 euros.

