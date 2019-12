Le nouveau Mercedes GLE Coupé est arrivé

Nouveau Mercedes GLE Coupé 2020

Mercedes fait feu de tout bois en cette fin d’année avec plusieurs nouveautés présentées, qui arriveront dès l’année prochaine. Ce sera le cas du nouveau GLA dans quelques jours. Et parmi les SUV à renouveler, Mercedes nous présente son tout nouveau GLE Coupé. La seconde génération de ce SUV coupé, toujours rivale du BMW X6, fait donc peau neuve.

Les acheteurs auront le choix entre des 6 cylindres diesel, par exemple sur le GLE Coupé 400d fort de 330 ch et 700 Nm de couple.

Mais c’est surtout le GLE 350 de 4MATIC hybride rechargeable qui sera attendu, et ce dès l’été 2020. La capacité de batterie de 31,2 kW lui permet de parcourir 100 km ( en cycle NEDC ! ), un chiffre qui devient très convaincant pour circuler en tout électrique en dehors des grands déplacements. La partie thermique ne fonctionne pas à l’essence : il s’agit d’un 4 cylindres diesel de 194 ch, couplé au moteur électrique de 100 kw ou 136 ch. Les 320 ch et 700 Nm cumulés lui permettent d’aller taquiner un GLE 400d, et d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,9 s. Le poids est en effet particulièrement conséquent puisqu’il atteint les 2,7 tonnes !

Cette version devrait rencontrer son public, surtout quand on voit le succès des SUV Porsche qui ont même délaissé le diesel, étant davantage prisés en hybride.

Avec des émissions de CO2 inférieures à 34 g, cette version hybride permettra de s’affranchir du malus écologique sur le marché français. Un GLE 350d « d’entrée de gamme » écopera du malus maxi du fait de ses émissions de CO2 de 193 g, soit 12500 euros. A moins que le malus soit déplafonné et que le montant augmente encore !

Voilà qui devrait assurer les beaux jours de la version hybride rechargeable sur le marché français. Les prix ne sont pas encore connus, il faudra encore patienter quelques semaines pour qu’ils soient officialisés.

