La Volkswagen ID.7 Tourer se dévoile presque

Présentée de façon officielle en avril dernier, la nouvelle Volkswagen ID.7 avait été lancée en carrosserie berline. Mais la déclinaison break était annoncée, et sa présentation semble se rapprocher de plus en plus.

Volkswagen nous présente aujourd’hui en avant-première des images de son tout nouveau modèle, l’ID.7 Tourer, encore sous camouflage. Ce break électrique sera le fleuron de la gamme tout électrique de la marque et sera lancé en Europe en 2024. Il se distingue par son ample espace intérieur et une efficience optimisée, tandis que le design final sera dévoilé dans les prochains mois.

Une tradition de breaks qui débute en électrique

Depuis plus de six décennies, Volkswagen est réputé pour ses breaks familiaux, traditionnellement désignés sous les noms Variant ou Shooting Brake pour des modèles comme l’Arteon. Cependant, l’ID.7 Tourer marquera un tournant en tant que premier break entièrement électrique de la marque, prévu pour 2024.

L’efficacité joue un rôle clé dans la conception de l’ID.7 Tourer, avec une aérodynamique optimisée pour une autonomie étendue. La berline ID.7, qui a déjà été révélée et est actuellement en cours de lancement en Europe, est vantée pour son aérodynamisme avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,234. L’ID.7 Tourer se rapproche de ces performances avec un Cx de 0,242. Le design de la version allongée à hayon, bien que partiellement dissimulé par un camouflage aux motifs automnaux, promet d’allier élégance et puissance. On remarque par exemple une lunette arrière inclinée, davantage que sur le break Passat.

Le film de camouflage est inspiré de la peinture multicouche de l’ID.7 berline, dévoilée par Volkswagen au CES de Las Vegas en début d’année. Pour s’accorder avec la saison, les motifs du camouflage reflètent les couleurs de l’été indien, tandis que les codes QR à l’arrière se fondent harmonieusement dans le camouflage.

Le nouvel ID.7 Tourer, doté de porte-à-faux plus courts et d’un empattement allongé, offre un habitacle spacieux et bien aménagé. Avec une capacité de coffre pouvant atteindre 545 litres avec cinq passagers, le volume de chargement monte jusqu’au dossier de la banquette arrière. En abaissant la banquette, la capacité de chargement sur une surface de près de deux mètres de long atteint 1 714 litres.

Comme tous les modèles de la gamme ID., l’ID.7 Tourer repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. L’architecture modulaire offre des porte-à-faux courts et un empattement long, ce qui se traduit par un espace intérieur généreux et une augmentation du volume de chargement dans le coffre, idéal pour une utilisation familiale.

Du côté des moteurs, on devrait retrouver la nouvelle motorisation maison de 286 ch, avant l’arrivée d’une version GTX plus puissante.

L’ID.7 Tourer rejoindra son homologue berline dans l’usine Volkswagen d’Emden, en Allemagne, où il sera assemblé. Après le lancement de l’ID.4, l’ID.7 est le deuxième modèle basé sur la plateforme MEB à être produit dans le nord-ouest de la Basse-Saxe.