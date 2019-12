Série spéciale : Volkswagen Polo Edition 2019

Volkswagen Polo Edition 2019

Volkswagen communique désormais sur un prix de départ intéressant pour sa citadine, avec la série spéciale Polo Edition. Cette Polo est en effet affichée à partir de 150 euros par mois, sans apport.

Voici ce qu’elle vous réserve. Evidemment à ce prix, ce n’est pas un niveau haut de gamme. La présentation extérieure est rudimentaire, sans jantes alliage ni projecteurs anti-brouillard, et sans inserts chromés. Seul le Gris Urano est gratuit, pour toutes les autres teintes il faudra passer à la caisse. Et Volkswagen communique à la fois sur le prix catalogue et le loyer mensuel : du blanc pur vous reviendra à 265 euros, ou 8,15 euros par mois. Pour une peinture métallisée, comptez 540 euros, ou 16,61 euros par mois. Ce qui monte déjà le prix du loyer mensuel à 166,61 euros… Les jantes alliage 15″ sont proposées à 840 euros, ou 25,84 euros par mois.

L’inérieur de cette Polo Edition est noir titane, exclusivement. Côté équipements, pas d’options mais déjà l’indispensable comme la climatisation manuelle, la radio avec bluetooth, la surveillance périmétrique Front Assist, le régulateur limiteur de vitesse, et le volant multifonctions.

Sous le capot un seul moteur proposé : le petit 3 cylindres 1.0 MPI de 80 ch, en boîte mécanique à 5 rapports.

Notre avis : Affichée en prix catalogue à partir de 16670 euros ou 252 euros par mois, cette Polo Edition est en promotion jusqu’au 31 décembre 2019 à seulement 150 euros par mois. Cette formule de location longue durée LLD est sur 37 mois, et comprend l’entretien et l’extension de garantie. L’offre est donc intéressante, attention les stocks sont limités !