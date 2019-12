Conclusion essai Ford Mustang Bullitt

Essai Ford Mustang Bullitt

CONCLUSION :

Il nous faut reconnaitre qu’à 54 900€ notre Mustang Bullitt 2019 reste un rêve Américain abordable. Par ailleurs, force est d’admettre que les nouvelles générations de sportive de l’Oncle Sam deviennent à la hauteur de nos européennes, au niveau tenue de route et confort.

Mais à l’heure actuelle ou je vous parle, il est quasiment impossible de s’en procurer une en France, puisque les 82 exemplaires produits pour le territoire Français sur 2 ans ont tous trouvés preneurs.

Cette voiture en édition limitée pour ne pas dire collector, était à un prix plus que raisonnable. Mais que les puristes se rassurent, ils pourront toujours se rabattre sur un modèle GT ou avec un peu plus de paperasse, sur une nouvelle Shelby GT 500 de 771ch pour un prix de base de 80 000$, dommage elle ne sera pas vendue en Europe.

Au début de l’essai, on a l’impression que la voiture est disproportionnée par rapport aux routes de France, puis au fur et à mesure de l’essai, sa puissance, sa tenue de route et ce phénoménal bruit de V8 en voie de disparition, vous font oublier ce sentiment.

Pour finir, la petite anecdote, une fois que vous aurez payé votre malus écologique exorbitant, vous aurez le plaisir de rouler dans une voiture avec une belle vignette de Crit’air 1 !

Ce nous avons aimé :

Le bruit du V8

Le comportement général

Le rapport Puissance/Prix

L’intérieur Moderne et confortable.

Ce que nous avons moins aimé :

L’embrayage très dur

Le Malus écologique de 10500€.



2►