Ford Mustang Mach 1 : la plus rapide des Mustang

Ford Mustang Mach 1

Ford va proposer en Europe la plus puissante des Mustang jamais commercialisées. Dit comme ça, on pense tout de suite aux Mustang Shelby, des plus bestiales. Mais cette nouvelle Mustang s’appelle Mach 1, une série qui remonte à 1969 et qui n’avait jamais été commercialisée chez nous.

Elle vient en fait s’intercaler entre les Mustang GT et les Mustang Shelby…

On retrouve bien évidemment un bloc V8 sous le capot, avec un 5.0 de 460 ch recalibré pour l’occasion avec un couple de 529 Nm délivré à 4600 tr/min. De série, les clients pourront manier la boîte manuelle TREMEC à 6 vitesses, qui peut aussi laisser sa place à une boite automatique à 10 rapports d’origine Ford.

Pour le son, les ingénieurs ont opté pour un échappement actif ( Active Valve Performance Exhaust ) qui devrait délivrer tous ses decibels sur circuit !

Le développement de la nouvelle Mustang Mach 1 a aussi porté sur les suspensions, avec l’adoption d’amortisseurs MagneRide® et de barres anti-roulis renforcées. Pour l’agilité, la direction à assistance électrique a été retouchée, et un différentiel à glissement limité permettra de parfaire la motricité dans les virages.

Ford Mustang Mach 1

Esthétiquement, la Ford Mustang Mach 1 se démarque par ses bandes latérales, et son capot décoré Mach 1 avec une large bande noire avec de fines touches orangées. Huit combinaisons de coloris de caisse et de couleurs de bandes vous seront proposées, avec un modèle de jantes 19″ exclusives au modèle.

Sa production sera limitée et une plaque numérotée devrait même être placée dans l’habitacle.

Pour tous ceux qui ont raté leur commande de Mustang Bullit, c’est le moment de passer à la caisse ! Ces deux modèles partagent en effet le même niveau de puissance. Avis aux amateurs.

Ford Mustang Mach 1

Ford Mustang Mach 1

Ford Mustang Mach 1

Ford Mustang Mach 1

Ford Mustang Mach 1

Ford Mustang Mach 1