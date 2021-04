Conclusion essai Peugeot 508 Sport Engineered

La 508 PSE devant la ligne droite des Hunaudières

CONCLUSION :

Cette première sportive signée Peugeot Sport Engineered est une belle démonstration de force. Elle entre dans l’histoire des Peugeot sportives hors normes, et on espère qu’elle soit suivie rapidement par d’autres modèles.

Malgré tout, cette 508 PSE est davantage une excellente routière grand tourisme qu’une sportive pure et dure. Son poids très élevé se ressent lors des freinages en conduite sportive, et la sonorité moteur est tout sauf envoûtante.

On pourrait donc plutôt l’appréhender comme une 508 GT hybride rechargeable ! A ce titre, elle mérite le détour pour sa vocation familiale, ses prétentions routières, la qualité de sa présentation et la richesse de son équipement. De vraies qualités, qui se combinent parfaitement au dynamisme de cette 508 PSE et à son style aiguisé.

Ce que nous avons aimé :

Initiative inédite chez Peugeot

Performances sympathiques

Consommation contenue

Pas de malus écologique

Tenue de route de haut niveau

Très bon amortissement

Ce que nous avons moins aimé :

Prix conséquent

Poids élevé

Sonorité du moteur essence

Décôte à prévoir