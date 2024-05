Nouveau Kia EV3 : mieux qu’un Peugeot e-2008 ?

Nouveau Kia EV3

Kia nous présente son nouveau modèle électrique, l’EV3. Celui qui sera désormais le moins cher de la gamme électrique Kia sera disponible dès juillet…en Corée du sud, mais arrivera bien en Europe dès le second semestre 2024. Prometteur, ce nouveau venu est-il meilleur que le Peugeot e-2008, l’une des références à l’heure actuelle ?

Un format compact mais plusieurs batteries

Le nouveau Kia EV3 se présente comme un SUV compact de 4,30 m de long, ce qui lui offre un gabarit assez pratique pour une utilisation urbaine. Comme son empattement de 2,68 m est équivalent à un Sportage, l’habitabilité devrait être plutôt bonne. On remarque sur ces images que les porte-à-faux sont en effet très courts, ce qui permet de maximiser l’espace intérieur, mais aussi l’espace dévolu aux packs de batteries !

Basé sur la plateforme E-GMP de Kia, l’EV3 sera décliné avec deux tailles de batteries : 58,3 kWh et 81,4 kWh ( en capacité nette ). Ces batteries de type NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) pourraient ultérieurement recevoir le renfort d’une batterie LFP, plus économique. Il faut dire que la catégorie des SUV électriques compacts va devenir rapidement très concurrentielle : Renault prépare son SUV au look de 4L, le Renault 4 E-TECH Electric, Volkswagen veut son ID.2 X, et Tesla devrait aussi nous sortir un SUV plus abordable qu’un Model Y. D’ici quelques années, le marché sera donc très disputé ! Et ne parlons même pas des nombreux modèles chinois…

Kia devrait donc pouvoir compter sur une gamme complète, ce qui sera aussi le cas au niveau des finitions avec la version GT Line pour ceux qui veulent un caractère extérieur plus dynamique.

Nouveau Kia EV3

600 km d’autonomie

Esthétiquement, le Kia EV3 reprend à son compte le langage de design des dernières modèles EV, qui se conjugue ici avec un coefficient de traînée (Cx) de seulement 0,263. Voilà qui devrait aider à faire baisser les consommations. Kia communique déjà sur une autonomie maximale de 600 km : c’est 200 km de plus qu’un e-2008 dont la batterie ne fait que 54 kWh. De quoi faciliter les déplacements sur l’EV3 Long Range !

Kia annonce la recharge de la batterie de 10 à 80% en 31 minutes, un temps qui reste bien entendu toujours très théorique selon la puissance réelle délivrée par un chargeur rapide…

Autre élément intéressant, le système de freinage régénératif i-Pedal 3.0 de Kia, pour conduire seulement à l’accélérateur tout en réglant exactement le niveau de freinage souhaité quand on relâche la pédale.

Niveau puissance, bien au-delà des 156 ch du e-2008 l’EV3 dispose d’une motorisation de 204 ch. Si le 0 à 100 km/h est effectué en 7,5 secondes, la vitesse maxi est limitée à 170 km/h.

Dans l’habitacle, les concepteurs ont fait le choix d’une planche de bord épurée qui rappelle aussi celle des modèles électriques de Hyundai. Toutes les technologies du moment sont bien présentes, comme l’assistant IA de Kia, des services de streaming premium, et des mises à jour OTA.

La grande dalle de 30″ est composée d’un écran de 12,3″ pour l’instrumentation, un second de 5,3″ pour la climatisation, et un troisième de 12,3″ pour l’info-divertissement. Le conducteur peut aussi profiter d’un vaste affichage tête haute.

Autre technologie proposée : la fameuse recharge bi-directionnelle (V2L), non proposée chez Peugeot par exemple sur le e-2008. Les aides à la conduite vont aussi assez loin, puisqu’un stationnement automatique à distance est même disponible.

Sur le papier, le nouvel EV3 semble donc très complet avec des prestations de haut vol. Il faudra toutefois voir à quel prix ce modèle est proposé chez nous, et surtout privé de bonus écologique à priori…

Nouveau Kia EV3

L’habitacle de l’EV3

La tablette centrale entre les sièges avant