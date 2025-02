DS Automobiles dévoile les prix de sa DS N°8 électrique

DS N°8 électrique

DS Automobiles lance officiellement en France la DS N°8, une grande berline électrique qui ambitionne de s’imposer face aux références du segment comme la BMW i5, la Mercedes EQE ou la Tesla Model S. Avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 750 km, une puissance pouvant grimper à 375 ch et un positionnement premium assumé, la marque française cherche à offrir une alternative plus raffinée et distinctive. Mais est-ce suffisant pour convaincre les automobilistes habitués aux marques allemandes et américaines ?

Un design sculpté pour améliorer l’aérodynamisme

DS a travaillé le style de la N°8 en s’inspirant du concept Aero Sport Lounge, avec des lignes fluides et un souci du détail marqué. L’objectif est clair : optimiser l’aérodynamisme pour améliorer l’autonomie et les performances énergétiques. Grâce à un coefficient de traînée de 0,24, cette berline promet une meilleure efficience que certaines concurrentes directes, comme la BMW i5 (0,25) ou la Mercedes EQE (0,26).

La face avant affiche une calandre rétroéclairée DS LUMINASCREEN, tandis que les feux DS LIGHTBLADE adoptent un design fin et acéré qui renforce l’identité visuelle du modèle. Le travail sur les jantes, d’un diamètre de 740 mm, participe aussi à la réduction de la traînée aérodynamique. L’arrière adopte une silhouette fuyante qui rappelle les codes des fastbacks, une approche déjà vue sur la Peugeot 508, mais ici poussée à l’extrême avec une ligne de toit plus élégante et tendue.

Trois versions électriques, jusqu’à 750 km d’autonomie

La DS N°8 repose sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques et se décline en trois versions :

• Une première version à traction avant de 230 ch avec une batterie de 74 kWh

• Une version Long Range de 245 ch, toujours en traction, mais avec une batterie de 97,2 kWh

• Une version à transmission intégrale développant 350 ch, équipée de la même batterie de 97,2 kWh

La version Long Range annonce jusqu’à 750 km d’autonomie selon le cycle WLTP, un chiffre ambitieux qui la place devant la BMW i5 eDrive40 (582 km) et à peine derrière la Tesla Model S (723 km). En milieu urbain, DS annonce même 909 km, un résultat obtenu grâce à l’optimisation de l’efficience énergétique et à une gestion intelligente de la récupération d’énergie.

Sur le plan des performances, la version la plus puissante abat le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, un temps proche de celui d’une BMW i5 eDrive40 (6,0 s). L’agrément de conduite promet d’être travaillé avec un châssis raffiné, même si DS reste discrète sur les détails des suspensions ou du calibrage des trains roulants.

DS N°8 électrique

Recharge rapide, mais pas encore au niveau de Tesla

La DS N°8 est compatible avec une charge rapide de 160 kW, permettant de passer de 20 à 80 % de batterie en 27 minutes et de récupérer environ 450 km d’autonomie en une demi-heure. C’est correct, mais inférieur aux 250 kW des Superchargeurs Tesla qui permettent à une Model S de récupérer 322 km en 15 minutes.

Pour la recharge à domicile, un chargeur embarqué de 11 kW est proposé, ce qui permet une recharge complète en environ 8 heures sur une borne adaptée. La N°8 mise aussi sur un système de préchauffage intelligent de la batterie pour optimiser la vitesse de recharge en hiver.

Un intérieur haut de gamme et technologique

L’habitacle de la DS N°8 joue sur le savoir-faire artisanal de la marque avec des matériaux nobles et une approche raffinée du luxe. Le cuir Nappa, l’Alcantara et les guillochages Clous de Paris sont omniprésents, créant une atmosphère sophistiquée. Contrairement aux intérieurs ultra-technologiques des Tesla ou aux écrans XXL des BMW et Mercedes, DS privilégie une intégration plus fluide de la technologie, avec un écran central de 16 pouces et un système d’infodivertissement animé par DS IRIS SYSTEM 2.0.

Le système intègre une intelligence artificielle optimisée avec ChatGPT, une navigation pensée pour les véhicules électriques et un affichage tête haute de grande taille. L’expérience de conduite bénéficie aussi d’aides avancées comme la conduite semi-autonome DS DRIVE ASSIST 2.0, un régulateur de vitesse prédictif et le système DS NIGHT VISION, qui détecte les obstacles de nuit bien avant qu’ils ne soient visibles à l’œil nu.

Un prix compétitif, mais une image à imposer

La DS N°8 débute à 59 200 euros pour la version 230 ch et atteint 74 600 euros pour la version AWD Long Range de 350 ch. Un positionnement plus abordable que celui d’une Tesla Model S (89 990 euros) ou d’une BMW i5 eDrive40 (73 500 euros), mais encore élevé pour une marque qui peine à s’imposer face aux références allemandes.

DS mise sur un compromis entre raffinement et performances électriques pour séduire une clientèle lassée des classiques du premium. L’absence d’un réseau de recharge propriétaire comme Tesla ou d’une image aussi forte que BMW et Mercedes reste un défi pour la marque française.

Voici le détail des tarifs pour le marché français :

DS N°8 PALLAS FWD à partir de 59 200 €

DS N°8 PALLAS FWD Long Range à partir de 63 300 €

DS N°8 ÉTOILE FWD à partir de 66 480 €

DS N°8 ÉTOILE FWD Long Range à partir de 70 900 €

DS N°8 ÉTOILE AWD Long Range à partir de 74 600 €

DS a-t-elle trouvé la bonne formule ?

Avec la DS N°8, la marque française propose une alternative premium aux berlines électriques traditionnelles en misant sur un design distinctif, une autonomie convaincante et un intérieur raffiné. Mais la question reste de savoir si ce positionnement suffira à détourner les clients des références établies.

Si l’on cherche une grande berline électrique avec une touche d’exclusivité et un confort soigné, la DS N°8 coche de nombreuses cases. Mais dans un segment dominé par des constructeurs déjà bien implantés, il faudra plus qu’une belle fiche technique pour imposer la marque comme une évidence face aux géants du premium.