Nissan Ariya Nismo : le SUV électrique grimpe à 435 ch !

Nissan Ariya Nismo

Pour dynamiser son SUV électrique, Nissan nous présente l’Ariya Nismo ! Un modèle dévoilé au Japon et annoncé chez eux pour le printemps 2024, pas encore confirmé au calendrier en Europe. Mais tout porte à croire qu’il soit prévu également. En revanche pas de cure de puissance comme nous allons le voir, l’Ariya étant déjà plutôt bien pourvu en la matière…

Plus de dynamisme, pas encore de chronos

En France, le Nissan Ariya est loin de cartonner. Ce SUV familial de 4,59 m de long est proposé au catalogue à partir de 43300 euros avec la batterie de 63 kWh, et le moteur de 218 ch qui entraine les roues avant. Mais ce n’est évidemment pas la motorisation retenue pour ce Nissan Ariya Nismo, qui s’est concentré sur la motorisation à deux moteurs, avec transmission intégrale e-4ORCE.

Deux configurations ont été retenues. La première, avec la « petite » batterie de 63 kWh, affiche une puissance de 270 kW, soit 367 ch, pour 560 Nm de couple.

La seconde dispose de la grande batterie de 87 kWh, et fait évoluer sa puissance à 320 kW, soit 435 ch, pour un couple moteur de 600 Nm. Jusqu’à présent les acheteurs pouvaient s’offrir un Ariya fort de 394 ch, c’est donc environ 10 % de puissance supplémentaire.

Dommage que les performances ne soient pas encore dévoilées.

Le Nissan Ariya va passer en mode Nismo

Présentation spécifique pour cet Ariya Nismo

Extérieurement, cet Ariya passe en mode Nismo et s’offre un pack carrosserie complet. Inserts rouges en partie basse, lame aérodynamique siglée Nismo sur le bouclier avant, diffuseur arrière proéminent avec un feu central qui rappelle la compétition : le ton est donné. Nissan complète avec des jantes alliage spécifiques chaussées en pneumatiques 255/45R20, et un becquet prononcé au sommet du hayon. Il s’agit d’un design de nouvelle génération EV NISMO : la sportivité esthétique, mais aussi les performances aérodynamiques cruciales sur ce type de modèle.

L’intérieur n’est pas en reste avec une sellerie alcantara apposée sur des sièges avant revisités, avec surpiqûres rouges, badge Nismo et un meilleur maintien latéral.

Cette version Nismo présentée au salon de Tokyo semble donc nettement plus sympathique que l’Ariya classique : les acheteurs européens devraient apprécier. On attendra donc une date de commercialisation, les chronos officiels, et des prix…

Les détails de la présentation Nismo

L’habitacle s’offre également une présentation Nismo spécifique

