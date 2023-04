Le Nissan Ariya gagne une motorisation de 394 ch

Le Nissan Ariya voit sa gamme évoluer avec de nouvelles versions, l’une en entrée de gamme, et l’autre au sommet de la gamme.

Une version Evolve+ inédite de 394 ch

Le crossover électrique s’offre une nouvelle motorisation électrique de 291 kW, soit 394 ch. C’est 88 ch de plus que la motorisation la plus puissante proposée jusqu’à présent. Avec la transmission intégrale électrique Nissan e-4ORCE, le 0 à 100 km/h est effectué en tout juste 5,1 s contre 5,7 s pour la version de 306 ch.

La la batterie 87 kWh permet d’afficher une autonomie de 498 km. C’est 17 km de moins que la version moins puissante.

Située au sommet de la gamme, cette version Evolve+ comprend de série l’intérieur cuir matelassé bleu Sukumo, les jantes alliage 20″, et le chargeur embarqué de 22 kW.

Cette version est affichée au prix de 70400 euros, contre 64400 euros pour la version de 306 ch.

Une nouvelle version éligible au bonus écologique

En bas de la gamme, Nissan lance une nouvelle finition : l’ Ariya Engage. Avec la batterie de 63 kWh et le moteur de 218 ch, cette version est facturée 45800 euros. Ce qui la rend éligible au bonus de 5000 euros, et fait tomber le prix bonus déduit à 40800 euros.

Cette finition est aussi proposée à 52900 euros avec le moteur de 242 ch et la batterie de 87 kWh, mais n’est pas éligible avec les moteurs de plus de 300 ch et la transmission intégrale.

L’arrivée de cette nouvelle version cache une forte augmentation des prix : il y a un an, la version Advanced 218 ch 63 kWh était affichée à 46400 euros. Cette même version est désormais à 50800 euros ! Nissan a donc replacé une nouvelle version éligible, mais avec une baisse d’équipement. Fort heureusement, cette version Engage comprend tout de même en série les feux avant et arrière à LED, les jantes alliage 19″, le chauffage par pompe à chaleur, la caméra de recul, et le le combiné d’instrumentation digital à double écran de 12,3 pouces. L’essentiel reste donc présent, et devrait être suffisant pour convaincre les acheteurs prêts à débourser 40.000 euros pour ce premier prix.

