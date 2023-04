La Lamborghini Revuelto s’offre le premier V12 avec hybridation

Lamborghini présente la Revuelto, et c’est un véritable événement pour la marque italienne. Ce nouveau modèle vient en effet succéder à l’Aventador, dernier modèle à avoir profité d’un moteur V12 sans aucune hybridation. La Revuelto doit succéder à cette supercar qui a réalisé une très longue carrière, et innove en étant la première Lamborghini à être motorisée par un blocoV12 avec hybridation !

1015 ch de puissance

Le niveau de puissance est particulièrement costaud, avec une puissance totale de 1015 ch. Car le moteur V12 atmosphérique est ici accompagné de la présence de trois moteurs électriques. La marque parle d’un V12 hybrid plug-in HPEV et non PHEV. HPEV signifie ici : High Performance Electrified Vehicle, soit véhicule électrifié à hautes performances. Une définition que l’on valide.

Et pour parvenir à une telle puissance, Lamborghini a développé un nouveau moteur V12, nom de code L545. Avec sa cylindrée de 6,5 L, ce moteur surpuissant développe à lui seul 825 ch à 9 250 tr/mn ! Voilà qui promet de belles envolées dans les tours, à l’approche du rupteur ( situé à 9500 tr/min ). Son couple moteur est conséquent : 725 Nm à 6 750 tr/mn. Ainsi paré, ce V12 dispose de 45 ch et 5 Nm de plus que celui de la dernière Aventador Ultimae.

Ce moteur est également plus léger, avec 218 kg, soit 17 kg de moins que le précédent V12. Il est désormais couplé à une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports. L’intégralité du couple est envoyée aux seules roues arrière : il va y avoir du sport !

Les roues avant seront elles, entrainées par deux moteurs électriques. Le troisième moteur électrique sert d’alterno-démarreur, ou envoie de l’énergie aux deux autres moteurs.

La nouvelle Revuelto peut donc rouler en tout électrique avec ses seuls moteurs avant, parfait pour la ville…ce sera aussi le cas pour la marche arrière. C’est une petite batterie de 3,8 kWh qui a été sélectionnée : elle peut se recharger sur une simple prise de courant, ou encore par le freinage régénératif des roues avant. Troisième possibilité de recharge plus étonnante : le moteur V12 peut la recharger en 6 minutes !

Avec une telle débauche de puissance, cette nouvelle supercar passe de 0 à 100 km/h en 2,5 s, et de 0 à 200 km/h en moins de 7 secondes. Elle peut atteindre 350 km/h en vitesse de pointe. C’est donc mieux que l’Aventador Ultimae, de 3 dixièmes sur le premier exercice, et de 1,7 s pour le second.

Un design purement Lamborghini

Parlons un peu du style : la nouvelle Revuelto est un pur produit Lamborghini, qui ne laissera aucun doute là dessus. Que ce soit ses proportions avec son moteur V12 placé à l’arrière ou ses lignes incisives, qui viennent habiller une structure dite monofuselage. Comme sur tout modèle V12 de la marque, la Revuelto reprend le principe d’ouverture des portes élytre, à la verticale. Les designers ont aussi voulu reprendre les proportions inimitables de la Diablo, un bel hommage. Le groupe motopropulseur V12 HPEV est visible, présenté comme dans un écrin : on adore.

A l’avant, la Lamborghini Revuelto se démarque par sa signature lumineuse en Y, qui pourrait être reprise sur de prochains modèles. On la retrouve aussi pour les feux arrière. Pas besoin de faire de grands discours sur ce design, que je vous laisse découvrir et admirer.

Lamborghini parvient donc à concilier l’électrification sans rompre avec la tradition du V12, lancée par la 350GT en 1963. Les technologies hybrides misent au point devraient également se retrouver sur les prochaines créations de Sant’Agata Bolognese.

