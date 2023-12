Citroën : toutes les nouveautés 2024

La nouvelle ë-C3 est l’une des nouveautés Citroën 2024

2024 sera une année importante pour Citroën, qui s’apprête à renouveler son best-seller : la petite C3. Découvrons ensemble le programme des réjouissances pour 2024, avec plusieurs nouveautés prévues pour rafraichir la gamme.

Le Citroën Berlingo change totalement de design pour 2024

ë-Berlingo restylé : Chez Citroën, le ludospace poursuit sa carrière, mais la version VP n’a plus droit qu’à une motorisation électrique de 136 ch. Pour son restyling, le ë-Berlingo aura droit à une face avant inédite qui rappelle fortement celle de la nouvelle C3. Nouveau logo, projecteurs en forme de C inversé, le ludospace sera donc visuellement remis au goût du jour.

La nouvelle ë-C3v

ë-C3 : La nouvelle génération de C3 a été présentée en cette fin d’année, et elle sera pour la première fois disponible en 100 % électrique. Basée sur une plate-forme Smart Car, la C3 destinée à l’Europe est donc revue sur un certain nombre de points, de la sécurité au confort en passant par l’électrification. Afin de revoir les coûts à la baisse, ses caractéristiques sont plus basiques que celles de sa cousine e-208. Elle est ainsi dotée d’une batterie LFP de 44 kWh, qui lui permettra d’afficher 320 km d’autonomie. La puissance est aussi plus réduite, avec 83 kW ( 113 ch ).

Une version meilleur marché encore devrait arriver en 2025, avec une autonomie de 200 km. La première version sera affichée à 23300 euros bonus déduit, alors que la version Eco devrait être plus proche des 20.000 euros.

Citroën déclinera aussi sa petite C3 en hybride, avec la nouvelle motorisation de 100 ch, sans doute accompagnée d’un moteur 3 cylindres sans hybridation pour faire un premier prix d’appel.

Le futur Citroën C3 Aircross est attendu pour 2024

ë-C3 Aircross : Citroën prépare également le remplacement de son SUV urbain, le C3 Aircross. La deuxième génération de ce petit SUV va elle aussi être basée sur la plate-forme Smart Car. Il faut donc s’attendre à des caractéristiques très proches de la berline présentée ci-dessus, mais avec un gabarit plus volumineux. Le poids devrait donc pénaliser les performances de départ, déjà modestes. Malgré tout ce petit SUV électrique de catégorie B sera l’un des moins chers de sa catégorie, ce qui pourrait l’aider à réaliser un score commercial intéressant. Et face à lui, ce seront donc surtout des modèles chinois qui viendront le concurrencer.

C4 et ë-C4 : Un restyling est attendu pour la compacte Citroën, qui devrait à son tour recevoir le nouveau visage de la marque. Sous le capot, la C4 devrait aussi pouvoir à son tour bénéficier de l’arrivée du moteur Hybrid 136, avec boite électrifiée e-DCS6. La date pour ce restyling n’est pas encore inconnue, la présentation pourrait attendre la fin 2024.