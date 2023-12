Nouvelle gamme pour la Peugeot e-208 électrique

Nouvelle Peugeot 208

Peugeot vient de revoir la gamme de sa petite e-208 électrique. La 208 restylée est tout juste arrivée au catalogue, et même si les spots de pub diffusent encore l’ancienne e-208, la nouvelle est bien la seule proposée pour une commande usine. La première e-208 est encore présentée sur le site, mais n’est plus disponible que sur stock. Pour faire fabriquer une 208 électrique sur mesure, il faudra donc se tourner vers la nouvelle e-208. Et bonne nouvelle : les prix baissent ! En revanche, la nouvelle motorisation disparait presque, réservée au seul haut de gamme.

Quatre niveaux de finition

Les acheteurs ont le choix entre 4 niveaux de finition pour leur e-208 : Active, E-Style, Allure et GT.

208 Active : le premier niveau de finition de la citadine française est donc proposé en électrique, mais seulement avec l’ancienne motorisation de 100 kW, soit 136 ch. Ce moteur est associé à une batterie de 50 kWh ( capacité brute ).

Sur cette finition, pompe à chaleur ou chargeur embarqué triphasé 11 kW sont en option, tout comme le pack navigation i-Connect. L’équipement demeure succinct : sellerie textile, pack safety, Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec réglage électrique, jantes tôle 16 pouces avec enjoliveurs et climatisation manuelle.

Ce modèle est proposé à 33550 euros avant déduction du bonus écologique : une baisse de prix appréciable pour ce modèle. Peugeot Store propose encore un tarif plus bas, de quoi s’offrir une 208 électrique sous la barre des 28.000 euros, voire moins si vous avez droit au bonus de 7000 euros.

208 E-Style : cette série réservée à la motorisation électrique ajoute en plus le Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5″, les Jantes Alliage 16″ NOMA diamantées Biton Noir Orbital, l’aide au stationnement avant + arrière, la climatisation automatique, la Navigation 3D Connectée avec reconnaissance vocale écran tactile capacitif 7 » et la pompe à chaleur.

A 35900 euros, cette finition est donc nettement plus séduisante que la précédente, mais ne laisse pas non plus le choix : seul le moteur de 136 ch est proposé.

Peugeot e-208 e-Style 2023

208 Allure : le troisième niveau de finition est encore mieux doté, avec le Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute 10 » numérique, les Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, ou encore les vitres arrière surteintées.

A 35650 euros, là encore seule l’ancienne motorisation de 136 ch est proposée.

208 GT : le sommet de la gamme s’offre en série le Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute numérique 3D, Visio Park 1, l’Accès et démarrage mains libres Proximity avec 2 télécommandes 3 boutons, les projecteurs full LED, la sellerie alcantara-TEP, la Recharge smartphone sans fil, le volant cuir pleine fleur, les jantes alliage 17″ ou encore l’éclairage d’ambiance 8 couleurs.

Cette fois-ci, Peugeot propose non pas le moteur de 136 ch mais la nouvelle motorisation de 156 ch. Le prix passe à 38850 euros sur cette version, avant bonus écologique. C’est là aussi une baisse de prix de 480 euros : toujours bon à prendre.

L’arrivée de la nouvelle Renault 5 électrique l’année prochaine devrait encore inciter Peugeot à baisser les prix, étant donné que la R5 sera proposée dès 25000 euros seulement !

En attendant selon nous les deux meilleures versions de la nouvelle e-208 sont la série E-Style 136 ch, et la GT 156 ch. La première des deux représente le meilleur rapport prix-équipements de la gamme, pour un prix qui peut passer sous la barre des 30.000 euros avec la remise Peugeot store et le bonus écologique. Pour 3000 euros de plus, la version GT apporte une présentation plus haut de gamme et la nouvelle motorisation, avec une autonomie supérieure : elle mérite aussi un ajout si vous en avez les moyens.

