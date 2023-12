La Tesla Model 3 restylée arrive sur stock, mais sans remise

La Tesla Model 3 restylée cartonne en France, et la marque américaine ne compte donc pas brader sa nouveauté. Pour la première fois, des exemplaires de cette nouvelle version arrivent en stock : elles vont permettre aux acheteurs d’êtres livrés rapidement, et aussi de profiter du bonus. En revanche, pour l’instant la marque n’a pas octroyé la moindre remise commerciale sur ces exemplaires.

Des Model 3 restylées arrivent en stock pour la France

Il s’agit donc de la toute première livrée de Model 3 restylées pré-configurées, et disponibles à la vente sur le site de Tesla en France. Mais contrairement aux habitudes de la marque, ces modèles disponibles sur stock ne sont pas accompagnés d’un « ajustement tarifaire ». Il n’y a donc aucune promotion dont les acheteurs peuvent bénéficier, mais le bonus écologique de 5000 euros est bien indiqué. Attention : la nouvelle mouture du bonus écologique 2024 va restreindre les conditions d’attribution de cette aide. Les Tesla fabriquées dans la Gigafactory de Shangai devraient donc en être privées.

Avant le 15 décembre, toutes ces Tesla Model 3 donneront bien droit à l’aide à l’achat.

Au moment de rédiger ces lignes, seule une quinzaine de voitures était proposée sur le site, soit en transit, soit prêtes pour la livraison.

Il s’agit des deux motorisations actuellement proposées : propulsion arrière, ou bien dual motor grande autonomie. Les prix débutent à 39340 euros pour une Model 3 Propulsion blanc métallisé, dotée de l’option attelage. Cet exemplaire rouge Ultra est facturé 39990 euros, bonus de 5000 euros déduit. La seule version Dual Motor est affichée à 50990 euros, et ne donne donc pas droit au bonus.

Ceux qui veulent s’offrir la toute dernière Tesla peuvent donc en profiter : même sans remise supplémentaire, la nouvelle version donne au moins droit au bonus écologique. Nous verrons dans quelques jours comment les modèles Tesla seront compatibles avec le bonus écologique, et si elles sont ou non assemblées à Berlin et non plus à Shangai pour 2024.