Audi : toutes les nouveautés 2024

Audi s’apprête à effectuer de nombreux bouleversements dans sa gamme. La transition thermique / électrique s’accélère, et la firme d’Ingolstadt n’a pas hésité à opter pour une transformation importante de sa gamme actuelle. Les chiffres pairs seront désormais réservés aux modèles électriques, ce qui va générer des changements dès l’année prochaine. Audi va profiter de l’introduction des nouvelles A6 e-tron et Q6 e-tron pour marquer ce changement. Et les numéros impairs étant dédiés aux thermiques, la remplaçante de l’A4 sera la nouvelle A5…

En 2023, Audi a également acté la fin de son TT, malgré ses 25 ans de carrière. D’autres modèles pourraient disparaitre : l’A1 est sur la fin tout comme le Q2, et l’A3 est également sur la sellette.

Audi A5 Avant – illustration : Kolesa

–A5 Sportback et Avant : Pour la toute première fois, l’A5 sera déclinée en break, mais sera aussi proposée en berline trois volumes. Elle viendra donc remplacer l’A4, qui sera de son côté éludée par une A4 e-tron, attendue en 2025 voire 2026.

Cette nouvelle Audi A5 devrait cette fois-ci miser sur l’hybridation, en Mild Hybrid au minimum sur les entrées de gamme et en hybride rechargeable avec des puissances allant jusqu’à 272 ch. Audi devrait logiquement décliner des sportives S5 et RS5, là aussi certainement électrifiées pour réduire le niveau d’émissions de CO2.

Audi A6 e-tron, le concept

–A6 e-tron : Deux carrosseries sont prévues pour la toute première A6 e-tron : Sportback et Avant. La première arrivera en 2024, la seconde en 2025. Cette rivale de la nouvelle BMW i5 mais également de la Mercedes EQE pourra compter sur une avancée technologique, avec l’introduction d’une plate-forme électrique inédite ( PPE ). L’actuelle A6 thermique devrait encore poursuivre sa carrière jusqu’en 2025 avant d’être remplacée.

Audi Q3 : la nouvelle génération arrive dès 2024 – image : Kolesa

–Audi Q3 : Il serait déjà question d’un nouvelle génération pour le Q3, lancé en 2019. Ce remplacement pourrait ainsi intervenir au lieu d’un simple restyling. En France l’Audi Q3 et le Q3 Sportback font partie des modèles les plus vendus de la marque.

Audi Q6 e-tron

–Q6 e-tron : Basé sur la nouvelle plate-forme PPE, le Q6 e-tron sera donc la deuxième génération des SUV électriques Audi. Placé entre les Q4 e-tron et Q8-etron, le nouveau Q6 e-tron devrait être celui qui affiche les meilleures autonomies. Il profitera aussi d’une recharge rapide, avec une architecture 800V. Il serait donc question d’atteindre les 700 km. Cette plate-forme PPE sera aussi utilisée chez Porsche : le cousin du Q6 sera le nouveau Macan électrique !

Audi Q7 2024

–Q7 : la dernière génération du Q7 profitera d’un second restyling, qui doit l’emmener jusqu’à sa fin de carrière. Ce sera donc la dernière ligne droite pour ce Q7 thermique, qui misera bien entendu sur des motorisations PHEV pour faire baisser sa consommation et ses émissions de CO2. Le restyling lui permettra de mettre à jour sa présentation intérieure et son système multimédia, tout en bénéficiant d’un faciès plus moderne.

–Audi e-tron GT : Un restyling est attendu pour ce modèle électrique haut de gamme : des prototypes ont déjà été photographiés en cours d’essai à de nombreuses reprises. Pour rester au top, ce modèle va logiquement bénéficier d’une cure de performances tout en faisant une mise à jour de son style. Les utilisateurs espèrent surtout pouvoir bénéficier d’une autonomie supérieure, car celle-ci n’est pas énorme au vu du prix demandé.