La Peugeot e-208 pour la première fois à 26000 euros, avec le petit bonus !

Peugeot e-208 e-Style 2024

En ce début d’année, Peugeot réagit face à l’arrivée de la Renault 5 E-TECH en opérant une baisse importante du premier prix de sa e-208. Celle-ci s’affiche désormais à 28000 euros, soit 26000 euros avec le petit bonus de 2000 euros accessible à tous. Malgré la baisse du bonus, le prix devient donc plus agressif, et c’est tant mieux pour les acheteurs.

Seule la e-208 Style est concernée

Fin décembre, nous avions constaté le mauvais positionnement de la e-208 face à la Renault 5 E-TECH, sa principale rivale. Le prix remisé sur Peugeot Store pour la e-208 la moins chère était de 32080 euros avant bonus : c’est donc une baisse de 4000 euros qui vient d’être mise en place par la marque, et cela sans perte d’équipement ou de prestations !

Une belle remise, qui change véritablement la donne dans le match face à la R5. Car côté autonomie, la e-208 affiche 363 km du fait d’une batterie de 50 kWh, contre 40 kWh pour la Renault.

La puissance est également supérieure de 16 ch, même si les chronos sont équivalents pour le 0 à 100 km/h. Cette série Style présente correctement, même si certains équipements demeurent aux abonnés absents comme les jantes alliage, ou la pompe à chaleur.

Peugeot e-208 e-Style 2024

Attention à l’arrivée de la R5 Five

En revanche, attention tout de même : Renault prépare sa R5 Five, qui sera proposée à 25000 euros avant déduction du bonus. Mais à 3000 euros de moins que la e-208, cette Renault 5 E-TECH ne disposera que de 95 ch et d’une autonomie réduite à 200 km environ. Toutefois 3000 euros peuvent faire la différence, surtout sur un prix d’appel. Alors à quand une motorisation plus modeste et une plus petite batterie sur la e-208 pour les petits rouleurs ?

Face à la déferlante Renault 5, la Peugeot e-208 se doit d’évoluer et cette première baisse de prix est une bonne réaction de la part de la marque au lion. Même si l’effet nouveauté est moins présent malgré le restyling encore récent dans les mémoires, la e-208 devient très compétitive avec cette version Style en 136 ch. C’est même une très bonne affaire pour ce début d’année, et attention : rien ne garantit que ce tarif va demeurer aussi bas à ce niveau de prestations…