Les 10 SUV les moins chers en 2022

Les SUV poursuivent leur conquête du marché, même si tous les automobilistes ne savent pas exactement à quelle catégorie de voiture ils se rapportent. Il faut dire qu’aujourd’hui, il existe des SUV de toutes les tailles, en thermique, hybride ou en électrique. De quoi brouiller les pistes ! Un SUV ( ou crossover ) correspond à un gabarit de véhicule surélevé par rapport à une berline, dont le design est plutôt apparenté à celui d’un véhicule tout-terrain. Malgré tout la plupart des SUV vendus ne sont que des deux roues motrices ! Et voici les 10 SUV les moins chers du marché si vous souhaitez passer au SUV ( neuf ) cette année, au meilleur prix.

1 – Suzuki Ignis : la marque japonaise propose une offre sans concurrence directe, puisqu’il s’agit du plus petit SUV du marché ( en France ). Le prix catalogue de la version Avantage 1.2 Dualjet Hybrid est de 14890 euros, mais la marque propose des offres qui font baisser ce tarif nettement plus bas encore ! Soit 12890 euros après remise, ou même 11390 euros pour ceux qui ont une voiture à passer en prime à la conversion.

2- Dacia Duster : le SUV proposé par Dacia reste encore très bon marché, même si les prix ne cessent de grimper. La deuxième génération de ce SUV compact est proposée à partir de 14990 euros, avec la finition Essentiel et la motorisation ECO-G 100.

Dacia Duster Extreme

2 ème égalité : Fiat Panda City Cross, à partir de 14990 euros. La Panda reprend le look de la version 4X4 mais se dispense de la transmission intégrale. Là aussi Fiat propose des promotions en ligne, avec des prix qui commencent à 13490 euros seulement. C’est en revanche la moins puissante de cette sélection avec un bloc 1.0 Hybrid de 70 ch seulement. La Fiat compense avec l’équipement de série, puisqu’elle propose même la climatisation automatique de série.

Fiat Panda City Cross Waze

4 – SsanYong Tivoli : Proposé à partir de 15990 euros, ce SUV fera malheureusement écoper d’un malus de 818 euros en raison de rejets de CO2 de 153 g. Fabriqué en Corée du Sud, le Tivoli est vendu avec une garantie de 7 ans. Il vous faudra trouver une concession qui le commercialise, les points de vente sont encore peu nombreux sur le territoire.

SsanYong Tivoli

5- Hyundai Bayon : le nouveau venu s’affiche à prix canon, seulement 17850 euros en entrée de gamme Initia et le moteur atmosphérique 1.2 84 ch.

6- Seat Arona : le petit SUV urbain ibérique est vendu à des prix qui débutent à 17990 euros avec la finition Reference et le moteur 1.0 TSI de 95 ch. Comme le montre cette photo du configurateur Seat, l’Arona de base est livré sans enjoliveurs. Pingre ? On se rassure, les enjoliveurs devraient être fournis. Mais cette image doit pousser les clients à choisir l’option jantes alliage à 400 euros. Au cas où.

Seat Arona

7 – Citroën C3 Aicross : bien que son prix ait grimpé à 19050 euros, il demeure l’un des SUV les plus attractifs en prix. A ce tarif, il faudra se contenter de la finition Live mais vous aurez doit à un moteur Puretech de 110 ch et non plus de 83 ch seulement ! Et la peinture rouge pepper est également de série.

Citroën C3 Aicross » class= »wp-image-94539″/> Citroën C3 Aicross

8 – Kia Stonic : les constructeurs coréens n’affichent plus les meilleurs prix du marché, la preuve avec ce Stonic proche des 20.000 euros. A 19990 euros, vous aurez la finition Motion et le moteur 1.0 essence T-GDi 100 ch ISG BVM6. Et sans possibilité de passer par la case des options !

Kia-Stonic-1.jpg » alt= »Kia Stonic » class= »wp-image-68171″/> Kia Stonic

9 – Opel Crossland : ce petit SUV urbain s’affiche à 21000 euros avec sa finition Edition. Malgré son prix, ce SUV allemand se contente du petit 3 cylindres Puretech de 83. Il compense avec son équipement, notamment avec des jantes 15″ bi-ton, la climatisation manuelle et les phares avant Eco LED.

Opel Crossland

10 – Skoda Kamiq : le SUV tchèque entre dans les 10 SUV les moins chers du marché avec son prix d’appel à 21140 euros. Ce tarif vous donne droit au 3 cylindres 1.0 TSI de 95 ch, et à la finition Active. Allumage automatique des feux, climatisation manuelle et jantes en tôle 16″ sont de série.

Bilan : des prix en nette hausse

Les tarifs ne cessent de grimper pour l’ensemble des voitures neuves, et les SUV ne sont bien entendu pas épargnés malgré leur succès. Ces 10 voitures sont proposées à des prix catalogue allant de 15000 à 21000 euros environ, mais des promotions permettent d’économiser quelques milliers d’euros dans la grande majorité des cas. Ce qui pourrait vous tenter de passer sur un niveau de finition supérieur pour bénéficier d’un équipement un peu moins basique. Car les versions de base sont en général plus difficiles à revendre : tout le monde recherche des versions bien équipées.