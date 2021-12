Conclusion essai BMW Série 5 hybride 545e xDrive

BMW Série 5 hybride 545e xDrive

La BMW série 5 avait déjà bonne réputation en matière de grande routière, mais cette 545 Hybride, agrémentée de son 6 cylindres est parfaitement réussie. Son confort, sa qualité de finition, sa tenue de route, et ses performances font d’elle une sérieuse prétendante au titre de grande voyageuse.

Malgré son poids important, nous avons été séduits par la qualité de sa transmission X-Drive, on voit bien que la firme Munichoise maîtrise encore son sujet, silencieuse à souhait et endiablée sur commande, avec un tel concentré de technologie, c’est toujours un réel plaisir de conduite, mais celui-ci a un prix et c’est peut être le seul bémol qu’on lui a trouvé.

Ce que nous avons aimé :

– Moteur 6 cylindres très plaisant

– Mode hybride réussi

– Tenue de route X-Drive

– Confort

– Qualité de finition

Ce que nous avons moins aimé :

– Poids élevé

– Tarif conséquent

– Volume du coffre réduit

– Absence de version Touring