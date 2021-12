Essai BMW 545e xDrive : hybridation au top niveau

Essai BMW 545e xdrive

A notre époque ou la tendance automobile est plus au SUV qu’aux berlines, BMW mise encore et toujours sur son modèle phare, la Série 5. La fin prochaine du diesel et la baisse nécessaire des rejets de Co2 oriente les groupes automobiles vers l’électrification de leurs véhicules et le sommet de la voiture électrique étant encore loin, beaucoup de constructeurs se concentrent sur les hybrides.

Design : restyling et pack M

Lancée en 1972, la série 5 a largement contribué au succès de la firme allemande, grande routière enviée du grand publique, elle a déjà fait rêver plusieurs générations.

2016, date de lancement de la 7ème génération nom de code « G30 », la série 5 s’offre un restylage qui lui rend une nouvelle prestance renforcée, son design extérieur a été revu au goût du jour.

Courant 2020, notre berline s’offre un léger lifting, mais surtout un modèle haut de gamme avec la 545e xDrive hybride alliant puissance, confort et sportivité à souhait.



La face avant imposante de la Série 5 restylée

En commençant par sa large calandre chromée, ses projecteurs Laser qui améliorent de près de deux fois la visibilité et augmentent encore un peu plus la sécurité du conducteur. Son capot élancé et ses lignes fluides se terminent sur ses nouveaux feux arrière à technologie LED en L typiques de la marque, surplombent deux énormes sorties d’échappement trapézoïdales chromées, séparées par une nouvelle jupe digne d’une sportive.



Notre 545e possède un Pack M, ce qui lui rend un look encore plus sauvage, avec ses jantes de 20 pouces, son kit aérodynamique, ses inserts décoratifs Aluminium, et ses freins M Sport de couleur bleue, avec 4 pistons à l’avant et mono-piston à l’arrière.

L’ensemble garde le coté élégant de la berline en lui donnant ce petit coté agressif de la marque.



Les blocs optiques spécifiques de la Série 5 hybride

Vie à bord : 4 places de premier choix

A l’intérieur du véhicule règne une sensation de confort et d’espace, le cuir blanc des sièges électrique et chauffant « Advanced confort », domine le similicuir noir et blanc du tableau de bord, éclairé d’un toit ouvrant en verre coulissant, entrebaillable électriquement. Une fois confortablement installé, le volant M Sport gainé de cuir laisse entrevoir le combiné Full Digital. Un écran de près de 13 pouces, équipé du Car-Play, surplombe la console centrale avec son I-Drive BMW très intuitif, qui vous facilitera l’exécution de toutes les sélections du véhicule, ainsi que les trois principales options de conduite, »Sport, Hybride et Electrique »

Coté sonorisation, notre Modèle équipé du système Hi-fi Harman et Kardon ravira plus d’un connaisseur.

La planche de bord de la 545e

La connectivité téléphonique avancée sans fil avec recharge par induction vous permettra de ne pas vous soucier du cordon de charge.

Le système de navigation plein écran assure une visualisation dans vos déplacements rapides ainsi qu’une orientation la plus courte vers un point de recharge ou une station essence.

Notre véhicule d’essai, possède pas moins de 28000€ d’équipements technologiques , à commencer par un Pack Innovation comprenant une clé intelligente « BMW Display Key » avec sa touche stationnement autonome, l’assistant Park Assist +, assistance à la marche arrière en rendu 3D, tel un drône en stationnaire au dessus de notre Berline à image direct, le tout sur notre écran de 13’’.

Le pack Light et Safety ouvre la voie à la conduite autonome avec un nouveau système d’aide à la conduite, comprenant la correction automatique de voie, en passant par un freinage d’urgence et avertissement de signalisation.



A l’arrière, l’espace est au rendez-vous, on pourra compter sur quatre places tout confort, le tunnel de servitude du X-Drive enlevant une grande partie de sa place au cinquième passager.

Les places arrière sont surtout confortables pour les deux places latérales

A conduire : une 545e impériale

Notre BMW 545e est le modèle Haut de gamme, hormis la M5, avec son moteur 6 cylindres en ligne de 3.0 litres à technologie BMW Twin-Power Turbo, de 210 Kw/286 ch, associé à un moteur électrique synchrone délivrant une puissance maximale de 80 Kw/109 ch. L’ensemble génère une puissance totale de 290 Kw soit 394 ch.

Une transmission Steptronic à 8 vitesses permet de distribuer le puissant couple de 600Nm aux quatre roues via le système X-Drive, pour une vitesse maximale bridée de 250Km/h en combiné et 140Km/h en tout électrique.

Au démarrage, la voiture est configurée en mode Hybride, ce qui n’empêche pas un 0 à 100Km/h en seulement 4,7 secondes. Une telle performance en fait de notre hybride rechargeable, la berline la plus dynamique des PHEV à 6 cylindres.

Bmw annonce une autonomie électrique de 54 à 57 km (nous n’avons pas fait mieux que 47Km) grace à une batterie Lithium-ion de 400v positionnée sous la banquette arrière et le coffre, qui soit dit en passant ne fait plus que 410 litres de contenance contre 530 litres pour une Série 5 berline thermique.

Cette nouvelle version gagne près de 100 ch, sans augmentation de consommation, elle varie de 2,1 à 2,4l/100 Km, pour des émissions de CO2 de 49 à 54 g/Km.



Le dynamisme de la BMW 545e est un point fort incontestable

La 545e X-Drive, vous assistera sous différent modes :



– Mode Hybride, le moteur électrique sera majoritairement utilisé et le 6 cylindres ne fonctionnera qu’à des vitesses élevées, l’autonomie électrique pourra être augmentée dans des phases de décélération et de freinage.

Pour une efficacité optimisée, un Mode Hybride Eco Pro peut être activé par le conducteur afin de réduire au maximum la consommation du véhicule.



– Mode Sport, la combinaison des deux moteurs est en alerte permanente, afin de mettre les 394ch à disposition.



– Mode électrique, pour de nombreux propriétaires de véhicules hybrides rechargeables, il s’avère que la majorité de leurs trajets quotidiens sont inférieurs à 50 Kilomètres, ce qui se traduit déjà par des économies importantes comparé à une motorisation essence ou diesel, tout en gardant à l’esprit que si la charge n’est plus suffisante le moteur 6 cylindres prendra la relève.

La conduite purement électrique sans émission vous conduira pour un petit 50 Km à une vitesse max de 140Km/h.

A des fins de sécurité pour les piétons, BMW a développé en collaboration avec le compositeur Hans Zimmer, le fameux « son prêt à conduire », un son créé spécialement pour les modèles électriques, émis via un système audio extérieur, ainsi que la fonctionnalité eDrive Zone qui est un service permettant le basculement du véhicule en mode 100 % électrique automatiquement, dès l’entrée en Zone Urbaine.

La durée de charge de la batterie lithium-ion de 400v (capacité de 11,15Kw) varie de 2,6 à 6h entre une borne publique Wallbox (pas moins de 155000 points de recharge en Europe) et une borne Wallbox domestique (1095€ installer par Guru).

L’application BMW points comptabilise le nombre de recharge effectué et vous permet d’en gagner des gratuites. Malin…Une façon d’inciter les propriétaires à rouler en électrique.



Au volant un sentiment de sécurité se fait sentir, la précision de l’assemblage des différentes textures, le cuir, l’alcantara sur les montants, une moquette épaisse, tout est en Harmonie. L’ergonomie est de pair, toutes les commandes semblent être au bon endroit, tout est pensé pour de longs périples. Le système hybride est réussi, le passage entre l’électrique et le thermique est fluide, l’autonomie est au rendez-vous, la consommation moyenne avoisine les 7,5l en condition réelle.

La BMW 545e est une des voitures hybrides rechargeables les plus plaisantes

La transmission intégrale, les quatre roues directrices, les larges roues de 20 pouces (275 à l’arrière et 225 à l’avant), lui permettent de s’inscrire dans les courbes avec une grande précision, ce qui lui donne encore ce cachet de berline sportive. En sortie de courbe, pied au plancher, l’étalonnage de la boite steptronic à 8 vitesses se combine parfaitement à l’impressionnant couple de 600Nm. L’accélération semble interminable, elle prendra ses 7000 Tr/mn sans faiblir, avec un 0 à 100 Km/h en 4,7 secondes, digne d’une M5 E39 au gros V8 atmosphérique (400ch).

Cette BMW 545e a cette polyvalence pour de longs trajets d’autoroute, tout autant que pour des courbes serrées de petites routes de campagne. Pour stopper l’ensemble, les freins M sport à la capacité impressionnante sont secondés par la décélération des moteurs électriques et assurent un robuste linéaire et efficace freinage.