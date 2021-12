Bonus écologique 2022 : les montants

Bonne nouvelle, le montant des bonus écologiques ne sera pas revu à la baisse au 1er janvier 2022 mais seulement au 1er juillet 2022. Après cette date, les montants seront réduits de 1000 euros.

L’achat d’une voiture électrique par un particulier donne droit à un maximum de 6000 euros, avec un maximum de 27 % du prix, et pour un prix d’achat inférieur à 45000 euros. Les entreprises de leur côté, doivent de contenter d’un bonus écologique de 4000 euros.

Les voitures électriques facturées entre 45000 et 60000 donnent ensuite droit à 2000 euros de bonus, et à aucun bonus quand elles sont facturées plus de 60000 euros ! Pas de bonus pour l’achat d’une Porsche Taycan ou d’une Tesla Model S…

Pour l’instant les voitures hybrides rechargeables donnent encore droit à un bonus de 1000 euros, à condition que leur prix soit inférieur à 50000 euros et que leur autonomie soit supérieure à 50 km. Mais dans la seconde moitié de 2022, ce bonus sera raboté.

Le site officiel du gouvernement service-public.fr nous indique ici le détail des aides disponibles.

Quel bonus écologique pour l’achat d’une voiture d’occasion ?

Renault ZOE

Il n’est pas indispensable d’acheter une voiture neuve pour bénéficier d’un bonus écologique. Mais il vous faudra acquérir une voiture électrique d’occasion, ou une fourgonnette électrique d’occasion. Il s’agit d’une prime plus limitée, avec un montant fe 1000 euros. C’est toujours bon à prendre !

Les conditions d’éligibilité stipulent que la voiture électrique doit avoir été immatriculée depuis plus de deux ans, et vous devrez la conserver deux ans à votre nom ( ou la louer pendant au moins deux années ).

Si vous souhaitez obtenir des conseils pour bien acheter votre voiture neuve ou d’occasion, nous avons créé la formation Roulez Gratuitement qui vous donne la méthode et tous les astuces pour éviter de perdre des milliers d’euros par an.