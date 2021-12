Kia Sportage 2022 : plus ambitieux encore

Le Kia Sportage fera peau neuve en 2022, avec une nouvelle génération conçue pour la première fois exclusivement pour l’Europe. Et contrairement à certaines Kia à qui on aurait pu reprocher de reprendre des traits de style à d’autres marques, le nouveau Sportage affiche un design innovant et original. Le nouveau langage stylistique de Kia « Opposites United » lui confère une certaine audace, notamment au niveau des blocs optiques. Les feux à LED en forme de boomerang délimitent le contour des projecteurs Full LED matriciels. On retrouve toujours la calandre tiger nose caractéristique, mais qui est ici positionnée en hauteur.

Pour parfaire son style, le nouveau Kia Sportage peut être chaussé en 17, 18 ou 19″ et bénéficie pour la première fois d’une carrosserie bi-ton avec un toit noir.

De nouvelles motorisations pour le Kia Sportage 2022

Toute la gamme de moteurs du Sportage 2022 est électrifiée avec des motorisations MHEV ( hybrides légères ) HEV ( full hybrid ) et PHEV ( hybride rechargeable ).

Cette version haut de gamme avec hybridation rechargeable repose sur le moteur essence 1.6 T-GDi de 180 ch, associé à un moteur électrique de 91 ch, pour une puissance cumulée de 265 ch.

La version hybride du Sportage reprend le même moteur essence que la version rechargeable, mais se contente d’un moteur électrique moins puissant pour une puissance cumulée de 230 ch tout de même. Il sera disponible en 2 ou 4 roues motrices.

Encore en-dessous, c’est toujours le même bloc moteur 1.6 T-GDi, mais dégonflé à 150 ch avec hybridation légère.

Mais la gamme ne s’arrête pa là, puisque Kia proposera tout de même un moteur diesel 1.6 qui délivre 136 ch. Proposé lui aussi en 2 ou 4 roues motrices, il intègre des technologies avancées de régulation active des émissions (SCR), ainsi que l’hybridation légère.

Le plein d’aides à la conduite et au stationnement

Les aides au stationnement vont assez loin, puisque le Sportage va par exemple intégrer un système d’aide au stationnement intelligent à distance. Ce qui permet de piloter son Sportage à distance, sans être au volant, par exemple pour quitter une place de parking. Caméra de recul et système de vision 360 degrés sont aussi proposés.

Système anticollision avec détection des angles morts, reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif couplé à la navigation, système d’assistance active à la conduite sur autoroute, système de freinage d’urgence autonome (FCA) avec fonction intersection…

Kia n’a rien oublié ! L’habitacle n’est pas en reste avec un double écran incurvé, orienté vers le conducteur.

Long de 4,51 m, le Sportage 2022 affiche une contenance de coffre de 591 litres.

Ce nouveau Sportage sera lancé en France au début de l’année 2022.

