La portée de l’équipement pour la protection du motard

L’équipement de protection du motard

Les passionnés de la conduite de moto savent combien cette pratique est agréable. Ils sont également conscients de la place de choix qu’occupe l’équipement dont ils disposent pendant un trajet à moto. Vous êtes un motard débutant et vous vous demandez l’intérêt de vous équiper de façon spécifique ? Découvrez l’univers des vêtements et accessoires dédiés à la pratique de ce loisir.

Le casque de moto permet d’éviter les traumatismes crâniens

Le casque est incontestablement le premier accessoire dont a besoin toute personne désireuse de rouler à moto. À travers l’article R431-1 du Code de la route, la loi rend obligatoire le port de casque par le conducteur de deux-roues et son passager s’il y en a un. Le but est de réduire au maximum les traumatismes crâniens qui sont la première cause de décès et de handicap sévère dans le rang des motocyclistes.

Sont autorisés sur les voies publiques en France les casques conformes à la norme ECE 22-04, ECE 22-05 ou NF. Qu’il s’agisse du casque, des gants ou du blouson, veillez à bien choisir votre équipement de motard selon la réglementation.

Les gants de motards protègent les mains des fractures et blessures ouvertes

Comme le casque, les gants sont essentiels pour le motocycliste. Pour preuve, depuis le 20 novembre 2016, l’obligation est faite aux conducteurs de deux-roues d’en porter. En cas de chute, les mains sont l’une des parties du corps qui touchent en premier le sol. Le contact brusque et violent avec le bitume ou les pavés peut provoquer des fractures et l’abrasion de la paume ou du dos de la main.

Lorsqu’ils sont portés, les gants de moto atténuent considérablement le choc et les frottements, protégeant ainsi les mains de certaines blessures ouvertes. Par ailleurs, ces accessoires isolent les doigts des rigueurs du climat pour les maintenir à une température optimale.

Les vêtements protègent des intempéries

Les vêtements de moto assurent essentiellement le confort du motard en le protégeant du soleil, de la pluie, de la neige et du vent. Les vestes et pantalons de moto sont disponibles en divers modèles. Certains sont conçus pour les périodes de chaleur et d’autres, pour les périodes de froid.

Contrairement à une Suzuki Across ou toute autre automobile, la moto ne protège pas votre corps des intempéries. Sans un équipement adéquat, le motard ne saurait aller bien loin sous des flocons de neige ou un soleil brûlant.

Le gilet de haute visibilité est utile en situation délicate

Le gilet de haute visibilité, couramment nommé « gilet jaune », protège principalement le motard des risques de collision. Depuis le 1er janvier 2016, cet accessoire doit être porté en cas de panne ou d’accident occasionnant le stationnement au bord de la voie. Le gilet de haute visibilité permet aux autres usagers de la route de vous voir de loin. Cet accessoire est également utile pour une conduite en plein brouillard.

Les chaussures sécurisent les pieds

Les chaussures de moto offrent des garanties de sécurité au motard. Pratiques, elles sont fabriquées selon des normes qui assurent leur qualité. Tel est le cas des normes EN 13634 de niveaux 1 et 2 qui indiquent que les chaussures peuvent résister à l’abrasion pendant des durées données.

Les chaussures permettent aussi au motard d’éviter le froid pendant une conduite en hiver.