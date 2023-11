Le nouveau code de la route 2023 est-il désormais plus facile ?

Le code de la route a été une nouvelle fois revu

L’épreuve théorique du Permis de conduire en France est l’apprentissage du code de la route. Le concept n’a pas changé : avant de pouvoir valider l’épreuve pratique de la conduite, le futur automobiliste doit maitriser la signalisation routière. Un b.a-ba, mais qui n’est pas si simple. Car la précédente réforme du Code de la route qui datait de 2016 avait entrainé une baisse du taux de réussite. Mais un nouveau code de la route vient d’être mis en place le 12 septembre 2023.

Ce qui ne change pas avec le nouveau code de la route

Que les candidats au permis de conduire se rassurent : l’examen théorique du code n’a pas été totalement transformé. Il reste toujours composé de quarante questions, et il faut toujours obtenir au moins trente-cinq bonnes réponses pour l’obtenir.

Et les frais d’inscription pour cet examen demeurent raisonnables, à seulement trente euros. L’examen peut se passer dans un centre agréé, alors que la formation peut se faire en ligne. De nombreux sites proposent des formations à des prix très accessibles, comme par exemple le code de la route le permislibre qui propose un forfait de dix-neuf euros avec une année d’accès à la formation en ligne.

Les nouveautés du code de la route 2023

Pour faciliter les choses tout en maintenant le niveau exigeant de cet examen, le code de la route a été revu au niveau de certaines formulations qui pouvaient être piégeuses. Le vocabulaire est annoncé comme simplifié, pour que les questions deviennent plus claires. La syntaxe est donc revue pour mettre en avant les fondamentaux, à savoir l’apprentissage de la signalisation.

Les questions concernent également des cas où les voitures sont équipées des dernières technologies d’assistance à la conduite, comme sur la photo ci-dessous.

Les nouvelles questions du code de la route 2023

Les cas les plus classiques sont toujours de la partie, comme par exemple ci-dessous avec une question concernant les limitations de vitesse.

Désormais les points de vue ne sont plus toujours réalisés derrière le volant, mais aussi derrière le guidon d’une moto, d’un vélo ou encore d’une trottinette. Autres points de vue possibles : celui d’un piéton, ou encore d’un chauffeur de poids-lourd. De quoi mettre en scène la cohabitation indispensable sur la chaussée à des usagers très différents, et qui ont tous des règles à respecter pour que la sécurité soit maitrisée.

Les prises de vue ont aussi changé : elles sont parfois réalisées en vue aérienne avec des drones, comme c’est le cas pour la première photo de cet article.

Autre changement pour rendre les questions plus compréhensibles : quand plusieurs réponses sont nécessaires, cela est précisé.

Les nouvelles questions vont donner plus de place aux questions de priorité aux intersections, et aux panneaux de signalisation.

Une nouvelle mouture 2023 qui devrait aider les candidats

Cette nouvelle mouture du Code de la route semble donc évoluer dans le bon sens : revenir aux fondamentaux est généralement positif pour un examen tel que celui-ci. Et ce sont surtout les changements sur la mise en forme et la clarté apportée à la formulation des questions et au nombre de réponses à donner qui devrait faciliter la tâche des futurs automobilistes.

Il faudra désormais attendre les statistiques pour voir si le taux de réussite des candidats est reparti à la hausse. Dans certains départements, les résultats avaient été catastrophiques après l’arrivée du code 2016. Il était donc largement temps de revoir cet examen.

Une fois obtenu, le code de la route est valable pendant cinq années qui laissent le temps de pouvoir acquérir le niveau en conduite, avec l’obtention du permis de conduire.