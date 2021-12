Achat voiture d’occasion : comment vérifier historique

Peugeot 508 RXH

L’achat d’une voiture d’occasion nécessite de se poser quelques questions fondamentales, qui n’ont pas lieu d’être avec une voiture neuve.

Contrôler l’historique d’une voiture d’occasion grâce aux factures

Quel que soit le vendeur de la voiture d’occasion, je vous conseille de vérifier l’historique de la voiture avant l’achat. Une des façons de procéder est de consulter les factures fournies par le vendeur. Dans le meilleur des cas, vous aurez accès à la facture d’achat de la voiture et de toutes les factures d’entretien et d’éventuelles réparations en cas d’accrochage. Ce cas se vérifie surtout si c’est une voiture de première main, revendue par celui qui l’a achetée neuve.

Si la voiture est une deuxième, troisième main ou plus, l’historique est moins facile à vérifier car l’ensemble des factures peut être incomplet. C’est d’ailleurs le cas si le deuxième propriétaire l’a acheté à un garage suite à une reprise. Un garage qui revend une voiture d’occasion ne transmets pas les factures précédentes, mais seulement le carnet d’entretien. N’hésitez pas à fouiller dans la boite à gants lors de l’essai, car certains professionnels n’ont pas encore fait le ménage et vous pourriez trouver des informations précieuses !

Vous pouvez ensuite aller plus loin en contactant le garage qui était chargé des opérations d’entretien. Celui-ci pourra vous donner des renseignements complémentaires, et vous rassurer sur le niveau de suivi qui a été fait sur le véhicule.

Contrôler l’historique d’une voiture d’occasion grâce à HistoVec

Un site officiel de l’état permet de vérifier l’historique d’une voiture, il s’appelle HistoVec. Ce site reprend les informations fournies par le site de l’ANTS, à condition de disposer des éléments de la carte grise de la voiture. Prenez la en photo lors de votre essai, y compris le recto, car vous aurez besoin du numéro de formule de la page 1.

Avec celui-ci, il vous suffira de faire une demande de l’historique en tant que vendeur et vous aurez toutes les informations. Vous pourriez aussi demander directement au vendeur de le faire, mais certains vendeurs peuvent s’offusquer qu’on contrôle leur déclaration, quand d’autres sont allergiques à tout ce qui touche l’informatique.

Le rapport d’HistoVEC fera apparaitre les dates de changement de propriétaire, ainsi que les éventuels changements d’adresse intervenus ou encore les pertes de carte grise. Vous pourrez ainsi savoir combien de fois la voiture a changé de main, et à quelles dates.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations pour vous aider à bien acheter une voiture d’occasion, nous avons créé la formation Roulez Gratuitement. Dans cette formation, vous découvrirez ma méthode et mes conseils pour ne plus dépenser des milliers d’euros par an dans une voiture.