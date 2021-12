Quand réaliser la vidange de votre véhicule ?

À l’exception des voitures électriques, tous les véhicules sont concernés par la vidange, quelle que soit leur motorisation. Cette opération est l’entretien courant devant principalement être réalisé sur votre auto. L’huile et le filtre à huile du moteur doivent être remplacés à un moment donné. La vidange est nécessaire pour limiter l’usure des composants dans le temps, mais aussi pour lutter contre la corrosion et pour se débarrasser des impuretés qui se sont accumulées. Découvrez ici la fréquence à respecter pour procéder à la vidange de votre véhicule, ainsi que les bonnes pratiques à adopter.

L’importance de la vidange et du filtre à huile

La vidange est une étape essentielle dans le cadre de l’entretien régulier de votre voiture. Elle consiste à vider le circuit de l’huile moteur, puis à le remplir avec de l’huile neuve afin de préserver le véhicule en bon état de fonctionnement.

Le rôle d’une vidange d’huile moteur

La vidange d’un véhicule consiste à remplacer l’huile moteur usée et le filtre à huile. Cette opération doit être réalisée régulièrement sur une voiture diesel pour éviter certaines réparations dont les coûts peuvent flamber. Gardez à l’esprit qu’il vaut mieux faire la vidange de votre voiture trop souvent que pas suffisamment.

Lorsque vous utilisez votre voiture, l’huile moteur est confrontée à des conditions extrêmes comme un moteur froid au démarrage ou des températures internes atteignant 130°C lors de la conduite. L’huile doit en outre résister à la dilatation des métaux et est sans cesse sollicitée au point de perdre peu à peu ses propriétés. Elle se gorge de nombreuses impuretés, devient plus liquide et ne possède plus d’effet anticorrosion. Lorsqu’elle arrive en fin de vie, cela se remarque rapidement à son apparence, car elle peut devenir noire.

Le rôle du filtre à huile

Comme son nom l’indique, le filtre à huile filtre les impuretés qui se sont accumulées dans l’huile. Il évite au moteur de s’encrasser en retenant les résidus de plus de 20 microns. Il est soumis à l’usure et doit être régulièrement remplacé pour remplir correctement son rôle.

Une vidange possède de nombreux avantages, comme celui de débarrasser le filtre des impuretés. Les composants mobiles du moteur ont par ailleurs besoin d’huile pour éviter les frottements entre eux. Sans cela, une abrasion ou des dommages irréversibles peuvent se produire au niveau du moteur. Une vidange réduit également le risque de surchauffe et ralentit la corrosion du moteur. Les dommages à ce niveau sont réduits et il consomme moins de carburant.

Focus sur la périodicité de la vidange d’huile moteur

Si vous laissez traîner une vidange nécessaire, vous risquez d’en subir les conséquences qui peuvent engendrer des coûts très élevés. Lorsque le filtre à huile est saturé, il n’est plus en mesure de remplir correctement sa fonction.

La fréquence d’une vidange

Toutes les voitures ne sont pas soumises aux mêmes règles concernant la périodicité de la vidange. Plus un véhicule est kilométré et ancien, plus son entretien doit être fréquent. La vidange et l’entretien d’une voiture diesel vont en outre de pair. Prenez l’habitude de vérifier régulièrement le niveau d’huile, soit tous les 1 000 à 2 000 kms. Plus vous utilisez le véhicule pour de courts trajets urbains, plus le contrôle se révèle nécessaire. En effet, le moteur est davantage sollicité avec ce type de conduite. Référez-vous également au carnet d’entretien pour déterminer à quel moment réaliser une vidange, car la fréquence de cette opération y est indiquée.

Gardez en tête le fait qu’en règle générale, une vidange par an ou environ tous les 15 000 kms est nécessaire. Dès que la pression est trop basse, le voyant sur le tableau de bord s’allume en orange ou en rouge. Plus précisément, la vidange d’une voiture diesel ancienne s’effectue tous les 5 à 7 000 kms. Sur les véhicules récents, elle se fait au bout de 20 000 kms. Dans le cas d’une voiture à moteur essence, la vidange est nécessaire chaque année, tous les 10 à 15 000 kms.

L’importance de réaliser régulièrement une vidange

Si vous ne réalisez pas régulièrement la vidange, votre véhicule risque de consommer plus de carburant que nécessaire. Cela altèrera également les performances du moteur et usera prématurément la voiture. Dans le pire des cas, des dysfonctionnements moteur sérieux ainsi que des coûts d’entretien importants peuvent être engendrés.

Si l’huile n’est pas régulièrement changée, l’humidité contenue dans l’air peut se condenser dans le réservoir et se déposer dans l’huile. Cette dernière sera alors moins efficace et les pièces mobiles ne seront pas suffisamment lubrifiées. Résultat : il n’y aura plus de résistance au niveau du moteur, ce qui mènera à son usure plus rapide et à une flambée de sa consommation. Les émissions de CO2 seront également plus élevées et le mécanisme de combustion sera modifié.

À qui confier la vidange de votre voiture et pourquoi ?

Vous n’êtes pas obligé de réaliser la révision de votre auto dans le réseau de la marque. À titre d’exemple, si vous avez une Mégane, vous pouvez sans souci la faire réviser chez Renault, chez votre garagiste habituel ou dans un centre auto. La seule condition est que les spécialistes sont absolument tenus de respecter le carnet d’entretien d’origine.

Auprès de qui faire la vidange ?

Bien qu’il soit tentant d’effectuer soi-même la vidange de sa voiture, il est toujours plus prudent de confier cette tâche à un professionnel qualifié en mécanique. Cette opération comporte quelques risques et nécessite de solides connaissances en mécanique automobile. Si le moteur de votre véhicule tourne trop avant l’opération, l’huile peut être très chaude et si jamais elle rentre en contact avec la peau, elle peut occasionner des brûlures sévères.

Les normes n’étant pas les mêmes d’un véhicule à un autre, assurez-vous d’utiliser une huile parfaitement adaptée à votre moteur. Les risques pour votre voiture sont réels en cas de mauvaise manipulation. Des fuites ainsi qu’une détérioration du catalyseur et des joints peuvent se produire si vous ne versez pas la bonne quantité d’huile. Si le bon niveau n’est pas respecté, il peut arriver que toute l’huile soit brûlée en une seule occasion.

Un autre fait qui se produit souvent lorsque l’on décide de réaliser soi-même la vidange est que l’on récupère l’huile usagée. Il est formellement interdit de la jeter dans la nature puisqu’elle est fortement nocive pour l’environnement. Il est facile de se rendre compte des dégâts qu’elle est capable d’occasionner, étant donné qu’un seul litre peut polluer pendant plusieurs années un millier de mètres cubes d’eau.

Confiez la vidange à des professionnels

Face à ces contraintes et à ces dangers, le moyen le plus sécurisant et le plus pratique est de confier la vidange de votre véhicule à des techniciens. Forts de leur expertise, ces derniers procèderont aux diverses manipulations en toute connaissance de cause sans risquer de faire de faux pas. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté de prolonger la durée de vie de votre auto. De ce point de vue, mais aussi en termes de réduction de la consommation de carburant, il s’agit là d’une option économique.

Si votre voiture diesel est toute neuve, confiez sa vidange à un professionnel pendant les premières années afin de profiter de la garantie constructeur. Notez pour finir que le coût dépend de plusieurs facteurs comme le modèle de la voiture, son âge ou le type d’huile utilisée. Notez qu’au-delà de la simple vidange, les techniciens vérifieront également plus d’une cinquantaine de points de contrôle, remettront l’indicateur de maintenance du tableau de bord à 0 et rétabliront les différents niveaux de liquides dans votre voiture. Toutes ses tâches seront réalisées dans le respect de la méthode définie par le constructeur.