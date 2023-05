Essai rapide : Cupra Born V 204 ch

A l’occasion de la découverte et du test du nouveau pneumatique Continental AllSeasonContact 2 en Autriche, nous avons pu essayer l’une des compactes électriques du moment : la Cupra Born. Et nous n’avons pas résisté à cette occasion de vous proposer un petit essai de cette compacte électrique espagnole.

Design : une ID.3 plus énervée

Cousine très proche de la Volkswagen ID.3, la Cupra Born se démarque par un style plus nerveux sur sa face avant. Les projecteurs full LED sont d’ailleurs de série sur toutes les versions. Ils sont reliés par une « bouche inférieure » sous le capot, qui est utilisée pour que le flux d’air soit dirigé vers le radiateur. Les designers Cupra font référence pour cet effet de style à un museau de requin, pourquoi pas ?

Le bouclier avant est doté d’une large prise d’air, avec un élément couleur cuivre : la teinte spécifique de Cupra que l’on retrouve également dans l’habitacle.

Le logo et le lettrage Cupra sont en couleur cuivre

De profil, si les portières sont identiques à celles de sa cousine allemande, la Born se démarque par son aile arrière, avec une fausse custode décorée de motifs, qui peut ainsi donner l’illusion d’un pavillon flottant.

Si la teinte Gris Brume est offerte, ce Bleu Aurore qui est la couleur de lancement, est facturé 950 euros.

A l’arrière, les petits deux à LED sont reliés par un bandeau lumineux. Le design arrière donne un effet de cube sur roues façon ID.3, pas vraiment atténué par les rondeurs ajoutés au bouclier arrière.

Avec 4,32 m de long, par 1,80 m de large et 1,53 m de haut, la Born présente des dimensions d’une compacte moyenne et légèrement haute. La présence de la batterie entre les essieux réhausse forcément la hauteur globale…

Esthétiquement, la Cupra Born a donc le mérite d’avoir plus de caractère que sa cousine, mais ne fait pas forcément l’unanimité.

Vie à bord : le chaud et le froid

Pour l’habitacle, l’espagnole souffle le chaud et le froid. Il y a donc de bonnes choses, mais aussi des points qui mériteront d’être améliorés lors du restyling prévu pour 2024. Première curiosité : le pare-brise plongeant avec un montant A très avancé a nécessité l’ajout de custodes avant. Voilà qui donne un effet monospace, que tout le monde n’appréciera pas forcément.

Relativement épurée, la planche de bord présente deux écrans, et un nombre de touches très réduit. L’instrumentation numérique devant le conducteur a déjà le mérite d’être présente : ce n’est pas le cas dans une Tesla Model 3 ! Si l’écran est de taille modeste, il recense au moins l’essentiel des informations dont on peut avoir besoin pendant la conduite. Sur la partie droite, l’écran est doté du sélecteur de conduite pour enclencher le mode Drive, recul ou le parking. Une disposition assez intuitive, qu’on avait déjà vu sur la BMW i3. Le volant présente bien, avec de nombreuses commandes ( certaines dites capacitives ) et un méplat en partie basse. Sans oublier la touche cuivrée, que ce soit pour le logo ou les surpiqûres.

L’habitacle est bien équipé mais souffre d’une finition quelconque

Au centre du tableau de bord de la Born, l’écran du système d’info-divertissement est fortement incliné vers le conducteur. C’est donc très bien quand vous êtes au volant, mais c’est nettement moins sympathique quand vous êtes le passager avant ! Cette disposition est tout, sauf conviviale. Si les aérateurs du système de climatisation sont traditionnels, les commandes de clim elles, sont soit accessibles par l’écran tactile, soit par des touches capacitives placées sous la dalle de 12″ pouces. On a lu beaucoup de critiques à ce sujet : honnêtement, on a vu pire.

Cupra est tout de même allé jusqu’à ne placer que deux commandes d’ouvertures de vitres sur la contre-porte conducteur : il faut donc enclencher la commande Rear pour passer sur les vitres arrière, et l’enlever à nouveau pour remonter une vitre avant. Une économie assez étonnante !

A l’avant l’espace est tout à fait honnête, mais la largeur ressentie n’est pas extraordinaire. Les sièges avant sont réussis, avec un bon maintien, et un design sport étant donné que les appuie-tête sont intégrés aux dossiers. Ces sièges baquets sont habillés d’une sellerie textile réalisée avec SEAQUAL, fabriquée à partir de plastiques marins recyclés. Il est possible en option de switcher sur une sellerie en suédine, visuellement plus qualitative.

La forme des sièges de la Cupra Born est digne d’une sportive

Parlons un peu de la qualité de finition : c’est le point critique sur ce modèle. Cupra a choisi un plastique thermomoussé pour la partie supérieure de la planche de bord, mais tous les autres plastiques sont rigides, et souvent assez basiques. Que ce soit pour celui utilisé pour le revêtement décoratif face au passagers, les inserts peints en cuivre, les parties basses, ainsi que les contre-portes…L’ensemble fait donc assez léger, et on a la même impression lorsqu’on claque la portière. Sur ces points, on a plutôt l’impression d’avoir affaire à une citadine du segment B qu’à une cousine de la Golf.

Le confort de suspensions n’est pas non plus exemplaire : la suspension sport s’ajoute à une monte pneumatique taille basse, en 19″.

Le volume de coffre est correct avec 385 litres, mais il faudra enlever le plancher de séparation pour avoir l’impression d’un grand volume. Il permet tout de même de placer le câble de recharge en-dessous, ce qui peut se révéler plus pratique au quotidien.

A conduire : une compacte qui ne manque pas de pep’s

La gamme de la Born est réduite : seules deux motorisations de 204 ch et 230 ch sont ainsi disponibles au catalogue. Un moteur de 110 kW ( 150 ch ) avait bien été prévu au lancement, mais n’est pas proposé actuellement. Elle est logiquement basée sur la plateforme MEB du Groupe Volkswagen, dédiée aux véhicules électriques et qui se retrouve sur l’ensemble des Volkswagen ID.

Avec le « petit » moteur de 204 ch et 310 Nm de couple, la Cupra Born se révèle déjà performante et très agréable sur la route. Le ressenti est très positif, avec une direction assez directe et de bonnes remontées d’information. Précisons que cette espagnole est une propulsion : son moteur est directement intégré à l’essieu arrière. Ne vous attendez pas pour autant à un comportement routier de sportive : nous avons plutôt affaire à une compacte puissante et équilibrée, dont le châssis privilégie la sécurité aux sensations. Il ne faut pas oublier qu’elle pèse près de 1,8 tonne !

Avec sa batterie d’une capacité nette de 58 kWh, la Cupra Born dotée de la batterie « L » est homologuée avec 426 km d’autonomie, un chiffre qui peut augmenter à 584 km en cycle urbain. Il s’agit d’une batterie lithium-ion à cellules en sachets, refroidie par eau.

La recharge rapide en courant continu de 125 kW peut permettre de récupérer 100 km en 7 minutes.

Même sur des routes de montagne, la consommation reste très raisonnable, autour de 17 kWh pour notre essai. La Born profite d’un poids contenu, et du freinage regénératif qui permet d’épargner les disques de frein dans ces conditions.

Précisons aussi que cette version avec la batterie L permet d’avoir un poids plus bas d’une centaine de kilos qu’une Born dotée de la batterie XL. Un excédent de poids qui pourra aussi se sentir lors des reprises, et au volant. Ceux qui ne ciblent pas de grands déplacements pourront tout à fait se satisfaire de la batterie L, les autres opteront pour plus de sécurité pour la grande batterie.

La partie conduite est donc agréable, et assistée des traditionnelles aides telles que le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et le Front Assist.

Budget : une gamme réduite

Les tarifs de la Cupra Born débutent actuellement à 44500 euros pour la version Z, alors que la version VZ de 230 ch est curieusement facturée seulement 1000 euros de plus. Cela s’explique par le fait que la puissance supérieure n’est disponible qu’en boost temporaire…

La plus grosse batterie est facturée 46500 euros : toutes les versions sont donc éligibles au bonus écologique 2023 de 5000 euros ( majoré à 7000 euros selon conditions de revenus ).

A ce prix, la Cupra Born se retrouve en concurrence avec la Renault Megane E-TECH, la Volkswagen ID.3, ainsi que la Tesla Model 3.

Elle embarque un équipement complet dès le premier niveau de finition V avec en série : Régulation automatique de distance (avec follow to stop) et régulateur de vitesse, repérage des panneaux de signalisation, Front Assist, Light Assist, Assistant de maintien sur la voie, détection de fatigue, Keyless, entrée et démarrage mains libres, Radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, volant chauffant, Pédalier en aluminum, Rétroviseurs chauffants et rabattables électriquemen, Détecteur de pluie et de luminosité, Climatronic, Digital Cockpit 5,3″ et écran tactile 12″, Full link sans fil, éclairage d’ambiance, 2 ports USB-C à l’avant et à l’arrière…

En option, vous pourrez choisir d’autres modèles de jantes jusqu’à 20″, la peinture métallisée, le sellerie suédine Dinamica, l’amortissement piloté, le park assist, le pack pilot L, le système audio Beats, l’affichage tête haute avec réalité augmentée, le toit panoramique fixe, le pack cargo, le pack hiver, le pack protect, les vitres arrière surteintées, ou encore la pompe à chaleur. Il sera donc possible de faire sérieusement grimper la note, mais plus positivement de personnaliser sa voiture.

Conclusion

Commercialisée depuis la rentrée 2021, la Cupra Born n’est pas encore très répandue sur les routes. La faute n’en revient pas à un manque de qualités, mais à des difficultés d’approvisionnement de certaines pièces pour la production. Les délais de livraison sont d’ailleurs toujours excessifs sur ce modèle : si vous commandez maintenant il vous faudra sans doute attendre jusqu’au courant de l’année prochaine pour la recevoir !

Les prestations de cette compacte électrique sont en accord avec ce que l’on peut attendre d’un tel modèle. Le bémol vient du prix, qui reste élevé pour une compacte, de la finition, et des délais à rallonge. Pour un peu moins cher, la Tesla Model 3 est livrable rapidement et avec plus d’espace à bord. Mais tout le monde ne voudra pas d’un tel gabarit !

La Cupra Born a certainement encore un coup à jouer dans les prochaines années, d’autant plus qu’un restyling devrait suivre. Et pour ceux qui voudraient une Cupra électrique moins chère et plus petite, la Cupra Raval est elle aussi programmée pour 2025.

