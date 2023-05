Bientôt deux modèles dans la gamme Alpine : fini la monoculture A110

Alpine s’apprête à vivre une petite révolution : une électrification totale, car plus aucun modèle ne sera thermique, et un développement de la gamme. Ce qui revient à en finir avec la monoculture de l’A110, qui est de mise depuis la résurrection de la marque.

Un premier modèle électrique dès l’année prochaine

La première pierre de ce nouvel édifice sera l’Alpine A290, préfigurée à 85 % par le prototype récemment dévoilé. Cette déclinaison sportive de la future Renault 5 électrique sera fabriquée sur les mêmes chaines, dans l’usine Renault de Douai. Alpine devra imprimer sa marque sur un modèle dérivée d’une future star des ventes : l’A290 sera proche d’un modèle que l’on croisera à tous les coins de rues. C’est du moins ce que Renault espère, et risque d’y parvenir avec des prix annoncés à partir de 25000 euros.

Avec sa puissance de 220 ch, son châssis plus sportif et sa présentation spécifique, l’A290 devrait plutôt s’afficher à 40000 euros et plus. Mais il serait question d’une version moins puissante de 150 ch, dès 2025 !

Alpine va non seulement s’électrifier, mais aussi descendre en gamme. Actuellement une A110 est facturée au minimum 62500 euros.

Show-car Alpine A290_β

Remplacement reporté pour la future A110

De nouvelles infos viennent de tomber pour l’A110. La berlinette devait être remplacée en 2026. Lotus et Alpine viennent d’annoncer leur séparation pour ce projet de sportive électrique, et les deux premières années de travail sont donc en grande partie perdues. En cause : des changements d’objectif pour Alpine, qui souhaiterait une offre multi-énergies pour sa future berlinette.

Voilà qui devrait repousser le lancement de cette sportive à 2027 ou 2028 : la carrière de l’actuelle A110 sera donc prolongée pour la peine. Cette nouvelle ne devrait pas totalement décevoir les puristes, étant donné que l’actuelle A110 aura le temps de recevoir de nouvelles évolutions. Et si la future A110 propose finalement plus de choix pour les clients avec plusieurs énergies, là encore la clientèle devrait valider.

Alpine A110 E-ternité

Troisième modèle attendu : le SUV

Alpine devrait aussi commercialiser son premier SUV en 2025, qui serait baptisé A390. Le nom a été déposé début mai à l’INPI. Ce nouveau modèle 100 % électrique sera basé sur la plate-forme CMF-EV, et viendra concurrencer le futur Porsche Macan électrique.

Ce ne sera que le début d’une offensive : Alpine vise ensuite les segments supérieurs, avec deux crossovers plus imposants, qui pourraient s’appeler A490 et A590, selon la nouvelle nomenclature de la marque.

Avec un tel développement de gamme, la petite gamme construite autour de l’A110 ne sera donc bientôt plus qu’un souvenir. Il restera encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les acheteurs, notamment à l’export.