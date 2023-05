Aston Martin DB12 : une évolution profonde de la DB11

Aston Martin DB12

Aston Martin présente sa nouvelle DB12 : un somptueux coupé, qui vient remplacer la DB11. Un modèle annoncé comme un Super Tourer, et doté d’un V8 surpuissant. Revue de détails de ce nouveau joyau de la couronne…

Un modèle anniversaire

En 2023, Aston Martin célèbre deux anniversaires : les 110 ans de la marque, mais aussi les 75 ans de la ligne des modèles DB. La marque ne pouvait donc pas passer à côté, mettant ainsi fin à la carrière de la DB11 qui n’aura duré que 7 ans.

Les plus critiques diront que cette DB12 n’est qu’un restyling de la DB11, dont elle reprend en effet la base avec de nombreuses évolutions. La nouvelle venue profite de voies élargies de 6 mm à l’avant, et de 22 mm à l’arrière.

A l’avant, la DB12 étrenne le nouveau badge ailé d’Aston Martin. Précisons aussi que les clients sont roi chez Aston Martin : ils peuvent ainsi opter pour le programme de personnalisation « Q by Aston Martin » afin de se concocter un exemplaire unique, sur mesure.

L’intérieur n’est pas en reste avec de l’ultra-luxe, à l’image de la sellerie cuir aromatique Bridge of Weir, cousue main. Il dispose aussi de la nouvelle génération de système d’infodivertissement, avec des écrans de 10,25 pouces Pure Black haute résolution (1970×720), et une plus grande réactivité.

Un généreux V8 bi-turbo

Pour motoriser sa nouvelle DB12, Aston Martin a fait le choix d’un V8 bi-turbo 4.0 L qui développe pas moins de 671 ch, pour 800 Nm de couple. La motricité du train arrière sera améliorée par la présence d’un différentiel arrière électronique (E-Diff).

Elle peut ainsi expédier le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, et atteindre les 325 km/h en vitesse de pointe.

Aston Martin avait arrêté la commercialisation de son V12, qui avait été proposé au lancement de la DB11 : ce V8 est tout simplement d’origine allemande, puisqu’il provient d’AMG comme sur la DB11. La puissance est toutefois supérieure, afin de faire progresser les performances.

La nouvelle DB12 est conçue avec une structure en aluminium collé, dont la rigidité a été améliorée. Le confort profite aussi de la présence d’amortisseurs adaptatifs intelligents.

Ceux qui veulent le nec plus ultra devront choisir l’option freins en carbone céramique pour réduire les masses non suspendues. L’efficacité est améliorée, surtout en usage intensif : c’est une option notamment indispensable pour une sortie sur circuit…

Le constructeur anglais a aussi travaillé avec Michelin pour passer commande de pneumatiques dédiés : des Michelin Pilot Sport 5 S ( 275/35 R21 103Y à l’avant et 315/30 R21 108Y à l’arrière )

Aston Martin devrait proposer par la suite une déclinaison cabriolet, puis une nouvelle DBS.

