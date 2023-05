Le Skoda Enyaq L&K arrive avec une autonomie en hausse

Skoda Enyaq L&K

Chez Skoda, la finition haut de gamme s’intitule LAURIN & KLEMENT, en hommage aux fondateurs de la marque tchèque, Václav Laurin et Václav Klement. Et c’est désormais le SUV électrique qui s’offre cette finition : le Skoda Enyaq L&K. Cette version richement dotée arrive en plus avec des évolutions techniques, et promet plus d’autonomie !

Des évolutions techniques pour le SUV tchèque

Skoda a donc profité du lancement de la version supérieure de l’Enyaq pour proposer des évolutions techniques. Deux versions seront proposées : les Enyaq L&K 85 (propulsion) et Enyaq L&K 85x en quatre roues motrices. Il s’agit bien d’une motorisation encore non proposée, puisqu’à présent en dehors de la version RS, la plus puissante était la version 80. Le niveau de puissance évolue : il est annoncé à 210 kW, contre 195 kW pour la version 80. C’est donc une puissance de 285 ch : soit 20 ch supplémentaires. Il ne reste donc plus que 15 ch d’avance au Skoda Enyaq RS IV.

La version deux roues motrices peut réaliser le 0 à 100 km/h en 6,7 s, et la version 4X4 en 6,6 s. Des temps pas exubérants pour ce niveau de puissance, mais n’oublions pas que ce SUV électrique pèse plus de 2,2 tonnes.

En autonomie, Skoda annonce là aussi des progrès, avec 570 km pour l’ Enyaq L&K 85, et 550 km pour l’ Enyaq L&K 85x. La charge rapide aurait été optimisée : il est désormais possible de récupérer de 10 à 80% de la capacité de batterie en moins de 30 minutes.

La charge est en effet optimisée par l’arrivée du dernier logiciel ME4, qui sera ensuite étendu aux autres versions. Il va ainsi permettre un préchauffage de la batterie : la température est un point important pour que la charge soit plus efficace. En mode automatique, le préchauffage sera directement activé si la navigation est en marche vers une borne de charge rapide.

La présentation du Skoda Enyaq L&K

Comm vous pouvez le voir sur ces photos, les deux carrosseries de l’Enyaq sont concernées par cette finition haut de gamme.

De série la calandre Crystal Face éclairée par 131 LED est présente, et s’accompagne de détails gris platine exclusifs au niveau des boucliers. Les phares Matrix à LED et les feux arrière à LED sont aussi de série, ainsi que les jantes alliage 20″ inédites et les vitres arrière surteintées. Pas de pack noir sur cette version : le chrome est omniprésent, de la calandre à l’entourage des vitres en passant par les barres de toit.

Autre petite évolution : le suffixe iV disparait, et Enyaq est désormais tout seul sur la gauche du hayon.

A l’intérieur, la sellerie cuir sera noire ou beige. Les sièges sont dotés de toutes les fonctions : ventilation, chauffage et massage.

L’équipement de série complet est aussi complété par l’arrivée d’une nouvelle Interface utilisateur pour le système d’info-divertissement.

Pas mal de nouveautés donc pour l’Enyaq, ce qui entrainera logiquement une petite refonte de la gamme à très court terme. Les prix n’ont pas encore été communiqués.

Skoda Enyaq L&K

Skoda Enyaq L&K

Skoda Enyaq L&K

Skoda Enyaq L&K