Škoda Enyaq RS IV : 300 ch pour ce SUV électrique

Jusqu’à présent, la version RS n’était proposée que sur le Skoda Enyaq IV coupé, mais les acheteurs de l’Enyaq IV standard pourront désormais aussi en profiter, place au nouveau Škoda Enyaq RS IV.

Des performances de GTI pour ce gros SUV électrique

Cette version se démarque par sa puissance portée à 220 kW, soit 300 ch, une transmission intégrale, et une autonomie de plus de 500 km.

Et même si on n’en voit pas encore beaucoup circuler, le succès semble au rendez-vous pour cet Enyaq IV qui va arriver très prochainement aux 100.000 exemplaires produits !

Avec ses deux moteurs électriques, sa puissance de 300 ch et son couple moteur de 460 Nm, ce Škoda Enyaq RS IV se permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes seulement. Un temps certes efficace, mais pas affolant en soi pour un modèle électrique aux ambitions « sportives ».

La puissance n’est d’ailleurs pas très éloignée de celle d’un ENYAQ iV 80X, qui avec ses 265 ch peut effectuer le même exercice de 0 à 100 en 6,9 s. En revanche sur autobahn, certains apprécieront que la vitesse maxi soit portée de 160 à 180 km/h. Ce qui reste encore presque raisonnable sur des zones sans limitation.

La batterie de 82 kWh peut être chargée avec une puissance de charge maximale de 135 kW : 100 km d’autonomie peuvent être récupérés en 6 minutes seulement. Dans une station de charge rapide, la recharge de 10 à 80 % est donnée pour 36 minutes.

La présentation spécifique de cette version RS

Extérieurement, la présentation se distingue par la présence des phares matriciels à LED de série et de la « Crystal Face ». Ce sont ici 131 LED qui éclairent la calandre fermée, sur fond noir.

Le noir remplace le chrome pour le tour de la calandre et l’entourage des vitres, ainsi que pour le lettrage SKODA. Ce noir brillant se retrouve aussi sur les inserts du bouclier avant, les rétroviseurs, et le diffuseur arrière. Autre détail à l’arrière : le réflecteur rouge de la jupe arrière est plus large que sur une version normale. Sur les ailes avant, on retrouve aussi les logos RS. Autre point spécifique : des jantes alliage Taurus de 20″, qui peuvent être remplacées par des jantes 21″ en option. De quoi donner un sacré look à ce SUV familial de 4,65 m de long !

A l’intérieur, la dotation comprend les sièges sport chauffants avec appuie-têtes intégrés siglés RS, l’éclairage d’ambiance à LED, le pédalier aluminium, des inserts carbone sur la planche de bord…La sellerie microfibre en suédine avec surpiqûres « lime » devrait également séduire la clientèle.

Le prix n’a pas encore été dévoilé, mais devrait être proche de 60000 euros étant donné que la version coupé dépasse les 62000 euros.

