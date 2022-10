Des PV automatiques dans les ZFE pour les vieilles voitures dès 2024

Les 6 vignettes Crit’Air – image : MMA

Le développement des ZFE, les zones à faibles émissions, n’en est encore qu’à son commencement. 11 métropoles ont déjà créé leur ZFE, mais il devrait y en avoir plus d’une quarantaine en France d’ici 2025. Cela concerne les agglomérations de plus de 150.000 habitants.

Ces ZFE ont dans le collimateur les voitures anciennes, progressivement évincées car interdites de circulation. Les voitures Crit’Air 5, 4 et 3 sont ainsi interdites au fur et à mesure. Jusqu’à présent, seules les forces de l’ordre pouvaient réaliser des contrôles. Mais l’état a tout prévu pour faciliter la transition, y compris les PV dissuasifs…

Une verbalisation automatisée dans les ZFE

D’ici au second semestre 2024, les ZFE en place seront équipées d’une vidéo-verbalisation qui permettra de dresser des PV automatiquement. Les forces de police et de gendarmerie n’auront donc pas besoin d’être mobilisées pour cette tâche, d’autant que ces changements sont impopulaires et seront très mal accueillis par les automobilistes concernés.

Les automobilistes qui bravent cet interdit seront passibles d’une amende de classe 4, avec un montant maximum de 750 euros. Une note particulièrement salée dans le cas d’automobilistes justement aux revenus modestes et en difficulté pour s’équiper d’une voiture récente…

Car le gouvernement a beau multiplier les annonces pour des aides à l’achat ou à la location, cela ne permettra pas à tous les français de troquer leur voiture thermique pour une voiture électrique en un claquement de doigts.

Le bonus électrique va certes remonter à 7000 euros pour une électrique et dans le cas de ménages aux revenus modestes, mais ces derniers pourront-ils s’offrir une voiture à 30.000 euros aussi facilement ?

Heureusement, la proposition de location d’une voiture électrique à 100 euros par mois sera nettement plus crédible . Prévue pour 2023, le flou demeure sur de nombreux points !

Quelle voiture acheter pour éviter les difficultés ?

Si vous avez prévu de renouveler votre voiture, vous n’êtes pas non plus obligé d’opter pour une voiture électrique. Les voitures thermiques qui seront admises le plus tard dans le temps à l’intérieur des ZFE sont classées Crit’Air 1. Il s’agit des voitures essence aux normes Euro 5 et Euro 6, et des voitures hybrides et GPL. En achetant une voiture Crit’Air 1, vous aurez du temps devant vous avant de basculer sur une électrique.

Deuxième solution : les voitures Crit’Air 2. Il s’agit de voitures essence plus anciennes, et aussi des voitures diesel récentes, même neuves ! Attention dans ce cas : le diesel sera par exemple interdit dans certaines agglomérations comme Paris. Cela peut vous permettre de faire une transition en douceur, avant le prochain renouvellement.

Si le gouvernement souhaite verdir le parc auto, cela va prendre du temps, et coûter énormément d’argent. Actuellement l’âge moyen d’une voiture en France s’élève à 11 ans ! Un record qui ne cesse de progresser d’année en année.