La voiture électrique à 100 euros par mois arrive mi 2023 !

Le président Emmanuel Macron a dévoilé une série de coups de pouce en faveur de la voiture électrique, au moment où s’ouvre le Mondial de l’auto.

Parmi les propositions : un bonus écologique porté à 7000 euros par mois pour les ménages les plus modestes, une application du bouclier tarifaire pour les bornes de recharge électriques, ou encore la voiture électrique à 100 euros par mois. Une promesse du programme d’Emmanuel Macron pour la présidentielle. La location de voiture électrique à bas prix pourrait en effet démocratiser ce type de véhicules, appelés à remplacer les voitures thermiques d’ici 2035.

Qui pourra profiter de la voiture électrique à 100 euros par mois ?

Mauvaise nouvelle pour beaucoup d’automobilistes : la voiture électrique pas chère ne sera pas proposée pour tous. Ce tarif mensuel compétitif sera ciblé pour les ménages les plus modestes, mais aussi les jeunes, ou encore les professions socio-médicales comme les infirmiers.

Dans les faits, une partie du loyer sera prise en charge par l’état. Le financement total devrait être d’au moins 50 millions par an pour 100.000 voitures électriques.

Pour l’instant les plafonds de ressources qui fixeront les conditions d’attribution de ce leasing social n’ont pas encore été annoncés.

Quand et où passer commande d’une voiture électrique à 100 euros ?

Macron a promis que cette proposition de voiture électrique en leasing bon marché arriverait au deuxième semestre 2023. Une promesse renouvelée cette semaine.

Tous les automobilistes éligibles pourront passer commande de leur voiture électrique en leasing auprès d’un concessionnaire, ou auprès d’une banque. Les organismes bancaires sont de plus en plus impliqués dans le financement et dans le processus de commande des voitures électriques.

Quels modèles électriques et quels délais ?

Les voitures concernées par ce leasing seront logiquement des citadines électriques « bon marché ». Parmi elles, les plus vendues sont la Dacia Spring, la Fiat 500 électrique, et la Renault Twingo Electric. Mais si un critère de production européenne était exigé, alors la Spring fabriquée en Chine ainsi que la MG4 seraient exclues.

Il restera également une problématique : le délai de livraison. Actuellement les pénuries de composants électroniques impactent encore fortement la production automobile. Les automobilistes qui passent commande d’une voiture électrique en leasing social mi-2023 pourraient bien ne pas être livrés….avant 2024.