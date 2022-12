Les voitures électriques bientôt interdites dans certains parkings souterrains ?

C’est une situation assez incongrue, et qui pourrait pourtant se réaliser dans certains parkings souterrains : les voitures électriques pourraient y être interdites. En cause : un poids devenu excessif pour ces véhicules, qui peuvent alors fragiliser la structure d’un parking souterrain conçu pour des voitures bien plus légères.

Les voitures électriques sont bien trop lourdes

L’alerte vient de l’autre côté de la Manche : la British Parking Association estime que le poids des voitures électriques est trop élevé, ce qui pourrait fragiliser les structures, en allant parfois jusqu’à des risques d’effondrement !

Que ce soit en France ou en Angleterre, des parkings souterrains à plusieurs niveaux construits dans les années 70 prenaient alors le poids moyen des voitures du moment. En général, c’est donc un poids d’une tonne qui était la norme. D’après une étude publiée par nos confrères de l’Argus, le poids moyen d’une voiture électrique était de 1493 kg en 2020. Soit 50 % de plus que le poids moyen d’une voiture de l’époque, et aussi 20 % de poids en plus par rapport à un équivalent thermique.

La multiplication des SUV électriques va encore accentuer ce problème. Chez Tesla, le SUV Model Y dépasse les ventes de la Model 3. Problème : son poids oscille entre 1,9 tonne et 2 tonnes selon les versions ! Un SUV Mustang Mach E peut peser jusqu’à 2,3 tonnes, et ce n’est rien face au poids d’un Mercedes EQS SUV qui peut atteindre 2,8 tonnes ! Soit le poids de trois voitures des années 70-80…

Si ces voitures sont trop lourdes, la faute revient à la carrosserie SUV qui alourdit déjà le poids par rapport à une carrosserie de berline. Un SUV sera plus large et plus haut, avec de plus grandes roues, ce qui ajoute du poids, et implique donc de mettre des moteurs plus puissants. Et dans le cas d’un SUV électrique, de mettre le paquet au niveau des batteries pour assurer de bonnes performances, mais aussi une autonomie digne d’une familiale ou d’une routière.

Actuellement les batteries sont très lourdes : la course à l’autonomie entraine de facto une surenchère sur le poids de ces véhicules. A quand un malus au poids sur les voitures électriques ?

Quelle réaction des gestionnaires de parking ?

Pour éviter de devoir réaliser des travaux trop coûteux, les exploitants de parkings pourraient donc être tentés de réduire le nombre de places dévolues aux voitures électriques.

En France, aucune initiative de la sorte n’a encore été lancée, mais le développement du parc de voitures électriques va logiquement poser ce problème de façon tout à fait sérieuse dans très peu de temps. Affaire à suivre…