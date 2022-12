BMW : toutes les nouveautés 2023

Future BMW i5 : la Série 5 électrique

L’année 2022 aura été riche pour BMW, notamment avec le 50ème anniversaire de BMW M qui aura vu apparaitre de nombreuses sportives et éditions limitées. En 2023, l’année devrait débuter par la présentation d’un concept car inédit au CES de Las Vegas. Ce rendez-vous est souvent l’occasion de présenter des technologies révolutionnaires : ce concept sera électrique, ou à hydrogène.

BMW Série 5 de nouvelle génération – G60

L’actuelle BMW Série 5 de la génération G30 a été lancée en 2016. Elle fêtera son septième anniversaire l’année prochaine, et sera alors directement remplacée par une nouvelle génération.

Celle-ci sera toujours disponible en deux carrosseries berline et break. Elle devrait faire la part belle à l’électrification, pour réduire au maximum ses émissions de CO2. Et pour la toute première fois, une version électrique sera proposée !

BMW i5

Comme pour le duo Série 7 / i7, la nouvelle Série 5 sera déclinée en version 100 % électrique. Cette grande routière électrique sera logiquement baptisée i5, et viendra ainsi se positionner entre la i4 et la i7. Elle viendra ainsi compléter une gamme électrique de plus en plus étoffée.

BMW Série 1 2023

BMW Série 1 restylée

La compacte bavaroise sera faceliftée en 2023, avec une face avant qui devrait évoluer sensiblement. La calandre et la forme du bouclier pourraient ainsi évoquer la Série 3 restylée. Comme toujours un pack carrosserie habillera la sportive M135i, mais aussi toutes les motorisations associées à la finition M Sport.

L’habitacle sera lui aussi modernisé avec le nouveau double écran « BMW Curved Display », avec cockpit virtuel de 12,3″ et écran central de 14,9″. Ces écrans s’accompagnent de la génération 8 du système multimédia de BMW.

Ce qui manque à la compacte face aux Audi A3 Sportback et Mercedes Classe A, c’est l’hybridation rechargeable, ainsi que l’hybridation légère. La première pourrait n’arriver que sur la génération suivante…Même si la plate-forme actuelle permet bien l’hybridation, notamment sur les Mini Coutryman.

nouveau BMW XM

BMW XM

Présenté cette année, le gros SUV hybride rechargeable BMW XM sera livré à ses premiers clients au printemps 2023. C’est aussi à ce moment là qu’il sera possible d’aller découvrir cet étonnant design, qui pourrait faire croire à un concept car ! A 175.000 euros, ce SUV développe une puissance cumulée de 653 ch. Un OVNI dans le paysage actuel !

Le BMW iX5 Hydrogen

BMW X5 restylé

L’actuelle génération du X5 arrive à mi-carrière, et sera donc rafraichie au printemps 2023. Les changements devraient être limités côté design, avec des évolutions subtiles. La mise à jour concernera aussi les technologies embarquées, notamment pour l’infotainment et les systèmes de sécurité.

BMW devrait aussi présenter cette année une M3 CS, et lancer de nouvelles motorisations sur les Série 7 et i7. On imagine aussi que d’autres surprises pourraient aussi voir le jour, la marque bavaroise étant généralement très généreuse en concepts, séries limitées et autres…