Faut-il acheter une voiture d’occasion avec un moteur remplacé ?

Le moteur Puretech 130 sur la Peugeot 208 II

Quand on cherche une voiture d’occasion, il n’est pas rare de tomber sur des annonces où le moteur est mentionné comme neuf, car remplacé récemment. Est-ce un bon plan d’acheter une voiture qui pourrait potentiellement durer plus longtemps ?

Les petites annonces excessivement optimistes

De nombreux vendeurs considèrent que leur voiture gagne de la valeur avec un moteur remplacé. Certains indiquent d’ailleurs comme kilométrage de la voiture celui du moteur ! En indiquant plus bas dans l’annonce que le moteur n’a que 20.000 km, et que la caisse en a 150.000 km.

Bien évidemment, le fait de changer le moteur ne fait pas tomber le kilométrage du compteur. Des amortisseurs d’origine qui ont 150.000 km ne retrouveront pas l’éclat du neuf parce que le moteur a été changé…

Excepté le moteur, toutes les pièces ont bien l’âge de la voiture, et le kilométrage total parcouru si elles n’ont pas été remplacées.

Dans le cas d’une voiture fiable, un moteur peut parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Ce sont d’autres pièces qui risquent de ne pas tenir sur de très gros kilométrages. Avec à la clé, un budget d’entretien qui grimpe ( lire : Voiture d’occasion faut-il acheter un gros kilométrage ? )

Alors gardons bien en tête le kilométrage de la voiture, qui n’est pas seulement celui de « la caisse ».

La fiabilité des voitures ayant subi un remplacement de moteur

Une voiture au moteur remplacé, cela interroge. Il s’agit en effet d’une minorité de voitures d’occasion qui n’ont plus leur moteur d’origine.

Ce remplacement peut parfois intervenir très tôt dans la vie de la voiture, comme par exemple dans le cas d’un rappel constructeur. On peut citer dans les cas récents Peugeot, qui remplaçait par prévention certains moteurs 3 cylindres Puretech ( famille EB ) à moins de 10.000 km. Ce moteur rencontrait en effet des soucis de distribution pouvant aller jusqu’à la casse moteur. Ces remplacements à titre préventif ont sans doute évité que de nombreux propriétaires fassent un tôlé…ce qui aurait ruiné la réputation de ce moteur toujours en cours de carrière actuellement.

Renault de son côté, a préféré attendre que les moteurs cassent sous le capot des voitures utilisant le 1.2 TCe. Il ne sera donc pas rare de trouver des annonces de Renault, Dacia ou Nissan motorisées par ce 4 cylindres avec un moteur changé. Le remplacement n’exclut même pas totalement le fait de ne pas avoir ce problème qui se répète…

Le cas du « SWAP »

Certains mécaniciens et passionnés de mécanique n’hésitent pas à réaliser un SWAP. Il s’agit d’installer le moteur d’une autre voiture, plus puissante, pour bénéficier d’une voiture aux performances bien supérieures au modèle d’origine.

Cette pratique s’est par exemple déroulée sous le capot de 205 GTI, qui ont reçu le moteur d’une 405 MI16.

Légalement…et bien non, en France ce n’est pas légal. Une modification de cette ampleur devrait faire l’objet d’un passage aux mines, et serait certainement refusée. Ce qui reviendrait à suspendre la carte grise de la voiture qui ne pourrait plus rouler. Sans faire de déclaration, en cas d’accident une voiture modifiée de la sorte pourrait donner lieu à un refus de l’assureur pour la prise en charge du sinistre. Attention, le bilan financier d’un accident peut aller bien au-delà de la valeur d’une ou deux voitures impliquées : les dommages corporels et indemnisations aux tiers peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d’euros…A votre charge si l’assureur a pu se dédouaner du fait que votre voiture n’est pas en règle.

Le risque est donc très élevé. Il vaut donc mieux réserver les voitures ayant eu un SWAP au circuit, et non à la route.

Conclusion

Acheter une voiture qui a rencontré des problèmes de fiabilité n’est pas la meilleure des idées. Si vous êtes intéressé par une voiture ayant eu le moteur remplacé, faites des recherches sur ce modèle. Un moteur qui ne parvient pas à durer dans le temps sans rencontrer de casse n’est pas un signal positif.

Autant se diriger vers un modèle réputé fiable, pour éviter les problèmes et faciliter la future revente de la voiture.