Voiture d’occasion : faut-il acheter un gros kilométrage ?

Les voitures d’occasion sont de plus en plus chères, et les voitures ont tendance du moins esthétiquement à vieillir moins vite. Pour un budget limité, vous pouvez donc être tenté d’acheter une voiture très kilométrée. Dans quels cas vous pouvez vous le permettre et dans quel cas éviter ? Nous faisons le point.

Pour quelle longévité sont conçues les voitures actuelles ?

Vous vous en doutez, les voitures modernes ne sont pas conçues pour être utilisées sans aucun problème sur un kilométrage illimité. Pour de nombreux constructeurs européens, le cahier des charges inclut un kilométrage de 250.000 km pour une voiture particulière. Cela implique qu’avec un entretien régulier respectant les préconisations du constructeur, vous devriez logiquement pouvoir parcourir un tel kilométrage sans remplacer d’organe mécanique majeur. Les constructeurs asiatiques et notamment japonais poussent ces curseurs plus loin : ce qui explique les très bons résultats obtenus par exemple par Toyota en matière de fiabilité.

Dans le cas d’une véhicule utilitaire comme un Renault Kangoo, ces kilométrages sont souvent poussés à près de 500.000 kilomètres. Cela veut dire que vous pourrez aller bien plus loin avec un Kangoo conçu pour des utilisations professionnelles soutenues, qu’avec une Clio conçue pour des petits trajets quotidiens. Rien de plus normal au final.

Partant de ces principes, vous comprendrez que si vous faites l’acquisition d’une Renault Mégane qui a déjà 220.000 km au compteur, vous n’avez pas une grande marge avant que des problèmes puissent survenir.

Dans quels cas une voiture peut atteindre de très gros kilométrages ?

Vous avez certainement déjà vu passer des actus sur des voitures ayant atteint le million de kilomètres. On a déjà pu voir de tels exemples avec d’anciens modèles Mercedes ou Volvo, mais plus récemment une Peugeot 307 a atteint ce chiffre record. Dans de tels cas, le propriétaire parcourt en général lui même la quasi totalité du kilométrage : il ne s’agit pas de voitures ayant changé de main plusieurs fois.

La 307 de Fabrice, habitant de l’Oise, avait été achetée par le recordman avec seulement 6000 km au compteur. Son propriétaire l’a ensuite régulièrement entretenue, puisqu’elle a bénéficié de pas moins de 45 révisions ! Malgré tout, même si le moteur et le turbo ont tenu, la Peugeot a du subir deux remplacements de boite de vitesse.

Voilà qui nous donne de précieux indices : pour durer, une voiture doit déjà être fiable au départ, être conduite en douceur sans être constamment brutalisée, et doit bénéficier d’un entretien rigoureux.

Si vous souhaitez acheter une voiture très kilométrée, privilégiez donc une première main conduite par un automobiliste qui n’est pas trop nerveux au volant, et qui a effectué les entretiens réguliers.

N’achetez pas une voiture ayant changé 4 ou 5 fois de propriétaire, et dont vous n’avez que les dernières factures.

La Toyota Auris sera un bon choix pour la longévité, à condition de choisir la motorisation hybride

Les voitures les plus fiables

En diesel, les voitures les plus fiables étaient celles qui se dispensaient de turbo. Elles deviennent rares en occasion, et datent surtout des années 90. Pour les voitures des années 2000, les voitures turbo diesel d’une puissance raisonnable sont généralement plus fiables que des voitures puissantes dont le turbo est plus sollicité avec une pression supérieure. Un moteur 2.0 HDI 90 ch sera généralement plus fiable qu’un moteur 2.0 HDI 140 ch.

Du côté des voitures essence, là encore il sera souhaitable de privilégier des moteurs atmosphériques, sans turbo. Ce qui est nettement moins difficile, car même des voitures récentes s’en dispensent comme par exemple chez Mazda. Un quatre cylindres 2.0 atmosphérique de 120 ch a tout pour durer dans le temps, bien davantage qu’un petit 3 cylindres turbocompressé d’aujourd’hui !

En hybride, les voitures hybrides là encore sans moteur turbo comme c’est le cas dans la motorisation classique full hybride de Toyota sont réputées très fiables. Vous pouvez vous tourner vers des Prius, Auris, et Yaris hybride.

Les voitures moins fiables et plus à risque

Commençons par les voitures diesel : toute une série de moteurs sont réputés fragiles, particulièrement au début des années 2000. Il s’agit notamment des diesel à injection haute pression.

Dans le temps, de nombreuses pièces des voitures diesel sont sensibles : turbo, vanne EGR, filtre à particules, volant moteur, injection…sans oublier les boites de vitesses pas toujours au top, notamment les boites DSG de Volkswagen.

En essence, les faiblesses ne sont pas rares pour les moteurs à petite cylindrée des dix dernières années. Chez Peugeot Citroën, le 3 cylindres 1.2 Puretech rencontre par exemple des problèmes de distribution. Malgré sa plus grosse cylindrée, le 1.6 THP n’est pas exempt de problèmes. Etanchéité moteur, turbo, distribution et refroidissement posent problème.

Les moteurs 1.2 TCe également présents sur des Dacia et Nissan sont également des moteurs à risques, avec un Motorgate Renault qui regroupe des milliers de plaignants et qui vont aller en justice pour obtenir des indemnisations. Avouez qu’il serait dommage d’aller acheter une auto pour se retrouver avec un moteur HS dans quelques mois. Cela dit ces moteurs cassent bien avant d’atteindre les 200.000 km…

Si vous souhaitez acquérir une voiture électrique, attention au prix de la batterie. Au-delà de 8 ans, une batterie n’est plus garantie par le constructeur. Son prix de remplacement peut varier entre 10.000 et 15.000 euros.

Bilan

Si vous êtes prêt à acheter une voiture très kilométrée, au-delà de 150.000 km, alors soyez certain de son historique. Achetez une occasion dont l’entretien a été suivi très régulièrement, avec les factures à l’appui. Et avant d’acheter un modèle, faites des recherches sur internet pour être certain qu’il ne s’agit pas d’un modèle qui rencontre de nombreux problèmes de fiabilité. Mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour épargner votre compte bancaire dans les années à venir. Et bien entendu, ménagez votre monture : à votre tour, ne ratez pas les entretiens périodiques. Faire des économies sur la maintenance finirait par vous coûter.