Insolite : Une Citroën BX « Art Car » à gagner chez Benzin

Une Citroën BX « Art Car » à gagner chez Benzin

L’équipe de Benzin s’est amusée à créer toute une animation autour de la Citroën BX, qui fête cette année son quarantième anniversaire. Et ce sont les invités d’un événement ( un gros barbecue apéro ) qui ont pu laisser libre cours à leur créativité sur la carrosserie de cette BX essence 1.4 de 1985.

Benzin ne nous donne pas le pedigree précis du modèle, mais l’a baptisée « BX Benzin Art Car n°001« . Cet exemplaire unique est à remporter en participant à un concours, qui est malheureusement avec obligation d’achat. Le jeu concours ouvert jusqu’au 31 janvier 2023 impose en effet d’acquérir l’un des produits dérivés sur la BX pour avoir des chances de gagner ce magnifique exemplaire. Sticker I Love BX, tee-shirt ou porte-clés, voire même le pack I Love BX qui vous donnera jusqu’à 35 entrées pour le concours.

Le tirage au sort sera réalisé le 15 février 2023.

Et si vous n’avez pas de chance au jeu concours, alors rendez-vous sur les annonces du boncoin pour dénicher un spécimen similaire de BX au prix très attractif de 600 euros.

Mais attention : ce modèle souvent moqué commence à intéresser de plus en plus les collectionneurs.

Les 40 ans de la Citroën BX

Présentée le 23 septembre 1982 sous la Tour Eiffel, la BX vient succéder à la GSA avec une technique plus moderne et un style signé Marcello Gandini, le designer en chef de Bertone. La gamme se compose de 5 versions : BX – BX 14 E – BX 14 RE – BX 16 RS – BX 16 TRS, animées par des moteurs essence 1.4 et 1.6 pris dans la banque d’organes de PSA.

Elle sera déclinée en versions sportives GTI, et bénéficiera même d’une très rare version BX 4 TC limitée à 200 exemplaires pour la version route de la BX de rallye groupe B. Ce sont évidemment ces versions qui tiennent la cote à l’heure actuelle, mais un exemplaire des années 80 peu kilométrée dans une belle couleur pourrait aussi prendre de la valeur dans les années à venir.

Car au vu de son âge, la BX devient de plus en plus rares sur les routes mais aussi dans les petites annonces. Si vous êtes fan, il est donc encore temps d’en acquérir une avant qu’elle devienne difficile à trouver.

La BX aura connu une carrière longue de 12 ans, et aura souvent été victime de moqueries, notamment quand elle était victime de tuning sauvage. Mais comme l’écrivait récemment notre confrère Camille Pinet, le temps de la rédemption est sans doute désormais arrivé !

