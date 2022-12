Citroën C5 X : un échec commercial en cours ?

Le fer de lance de Citroën est fabriqué en Chine

Après avoir abandonné la C5 en 2017, Citroën lance une nouvelle C5 X au début de l’année 2022 en France. Mais la patrie de Citroën n’a pas la primeur de ce nouveau modèle, qui était commercialisé en Chine depuis 2021. Ce grand break surélevé qui mélange les genres est en effet produit en Chine, ce qui explique pourquoi le marché local a été servi avant nous.

Mais est-ce que ce modèle peut s’imposer en France ?

Des ventes timides en 2022 et des points faibles

Arrivée en février en concessions, la C5 X a débuté ses livraisons à la fin du premier trimestre 2022. Elle n’a donc pas encore connu une année plein de commercialisation. Toutefois pour une nouveauté aux chevrons, les ventes sont assez décevantes : seulement 2620 exemplaires ont été immatriculées depuis le lancement jusqu’à la fin novembre.

Elle se classe ainsi tout juste à la 100 ème place des 100 meilleures ventes. Avec une année pleine, son classement sera sans doute meilleur. Mais une fois l’effet nouveauté passé, les ventes ont aussi souvent tendance à baisser.

Ce modèle repose sur la même plate-forme EMP2 V3 que la nouvelle Peugeot 408. Un modèle qui fusionne aussi les genres, mais semble bien parti pour séduire davantage de clients.

Avec 4,80 m de long, la C5 X impose des dimensions qui ne plaisent pas à tout le monde. Une 408 est plus raisonnable, avec 11 cm de moins.

Deuxième point critique : un style particulier, avec des lignes torturées à l’avant et un profil atypique. Difficile d’avoir un coup de coeur immédiat pour un grand nombre d’automobilistes.

Troisième difficulté : des motorisations qui jouent au grand écart. Pas de diesel pour les flottes, ni d’hybridation légère, mais une C5 X MHEV est prévue pour l’année prochaine. En attendant, il faut se contenter de l’éternel 3 cylindres Puretech de 130 ch, ou basculer sur une version hybride rechargeable de 225 ch nettement plus onéreuse. Le prix catalogue varie alors entre 50600 euros et 55200 euros ! Des prix qui donnent accès à des modèles premium, plus facilement revendables.

Quatrième difficulté : pour le modèle haut de gamme Citroën, difficile d’envisager que la production ne soit pas située en France, mais en Chine ! De quoi dissuader certains dirigeants de flottes ou patrons d’entreprises.

Cinquième difficulté : des résultats décevants au crash test EuroNCAP avec seulement 4 étoiles sur 5, un score qui n’est pas en cohérence avec le prix d’une telle auto.