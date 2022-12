La Citroën C5 X passe à l’hybridation MHEV en 2023

Citroën C5 X

L’année prochaine, la grande Citroën C5 X va s’offrir les services d’une nouvelle motorisation hybride du type MHEV. Celle-ci viendra remplacer le moteur Puretech 130 S&S en boite automatique, la version d’entrée de gamme de la C5 X.

Les détails de la nouvelle motorisation MHEV de 136 ch

Au sein du groupe Stellantis, le moteur 3 cylindres EB a déjà connu une carrière d’une dizaine d’années. On le retrouve donc actuellement sur tous les modèles Peugeot, Citroën, ainsi que certaines DS et Opel.

Le développement de la nouvelle motorisation hybride correspond à la troisième génération de ce bloc 3 cylindres. Les ingénieurs ont revu ce moteur en profondeur, en le faisant fonctionner au cycle Miller très économique, avec un nouveau turbo à géométrie variable, et de nombreuses modifications comme l’adoption d’une chaine de distribution. On espère que ce moteur devienne enfin plus fiable, il a connu de nombreux problèmes de distribution jusqu’à présent.

Son niveau de puissance va progresser à 136 ch, contre 130 ch actuellement. En revanche le couple moteur restera à 230 Nm.

Les détails du nouveau moteur 3 cylindres hybride

Deuxième nouveauté de cette motorisation : l’arrivée d’une toute nouvelle transmission automatique à double embrayage. Cette nouvelle boite eDCT vient remplacer la boite automatique EAT8, avec un petit moteur électrique intégré. Elle sera produite en France, dans l’usine Stellantis de Trémery-Metz.

L’hybridation comprend aussi la liaison avec une petite batterie de 0,9 kW auto-rechargeable. Cela permettra à cette grande routière de pouvoir rouler en électrique sur une distance d’un kilomètre, et sans rouler trop vite !

Les gains seront aussi en consommation et en rejets de CO2 : le malus écologique devrait ainsi devenir de l’histoire ancienne. Mais pas sûr que cela compense la hausse de tarif…

Actuellement la gamme de la C5 X débute à 35400 euros avec la finition Feel et la motorisation Puretech 130 S&S en boite automatique. On espère que la différence de tarif reste raisonnable. Sinon il faudra du temps pour que les 15 % de consommation en moins compensent la hausse de prix !

Avec 2630 exemplaires immatriculés depuis le début de l’année 2022 en France, la Citroën C5 X se classe tout juste 100ème des 100 meilleures ventes. Elle a donc matière à progresser, pour espérer ne pas disparaitre du top 100 !