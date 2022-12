Quelles sont les conditions pour passer le permis de conduire ?

Le prix de la conduite accompagnée

Pour s’inscrire au permis de conduire en France, il faut au préalable respecter certaines conditions. Voici le détail pour accéder à l’inscription à l’incontournable permis B !

Le détail des conditions pour l’inscription au permis B

Avant d’aller s’inscrire pour passer le permis de conduire, il faut déjà répondre à un critère d’âge. Le permis pourra être obtenu à partir de 18 ans, mais l’apprentissage anticipé de la conduite permet de s’inscrire dès 15 ans. Cet apprentissage de conduite accompagnée donnera ensuite lieu dès 16 ans à une conduite encadrée, après l’obtention du code et de la fin de formation initiale.

Les jeunes de moins de 21 ans qui s’inscrivent pour leur première catégorie de permis doivent être titulaires de l’ASR, l’attestation de sécurité routière, ou de l’ ASSR2, l’attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau.

D’autres obligations ont trait cette fois-ci à la nationalité du candidat. Un candidat de nationalité française de moins de 25 ans devra être en règle avec les obligations de la journée défense et citoyenneté.

Un candidat de nationalité étrangère doit vivre en France depuis au moins 6 mois et détenir un titre de séjour valide. Dans le cas d’un candidat d’origine suisse, monégasque, andorrane, ou d’un pays de l’espace économique européen, il faudra avoir des attaches professionnelles ou personnelles en France depuis plus de six mois.

Aucun contrôle médical n’est exigé pour ce permis, sauf si votre état de santé l’exige, auquel cas un contrôle médical devra être passé devant un médecin agréé.

Ce que permet le permis B

Le permis de conduire le plus répandu permet de conduire une voiture, mais aussi une camionnette ou un camping-car à condition que le poids de celui-ci n’excède pas les 3,5 tonnes. Au-delà, le véhicule sera considéré comme un poids lourd et nécessitera un permis spécifique.

Il sera possible de tracter une petite remorque, dont le PTAC est inférieur à 750 kg.

Autre possibilité : conduire un véhicule avec 9 places assises maximum.

Réforme du permis de conduire : une nouvelle plate-forme d’inscription

Il n’est plus obligatoire de passer par une auto-école pour se présenter à l’examen du permis de conduire. Le système a même évolué dernièrement avec la mise en place d’une plate-forme baptisée “RDV Permis” qui permet de s’inscrire à l’examen pratique du permis de conduire.

Ce nouveau dispositif avait été testé dans plusieurs départements français, avant d’être progressivement généralisé. Ce sont pas moins de 76 départements qui sont actuellement disponibles sur cette plate-forme, ansi que Mayotte et la Réunion.

Les candidats qui se présentent en candidat libre doivent eux-même venir avec une voiture assurée et équipée d’un double-pédalier !

Ceux qui passent leur examen en étant affiliés à une auto-école passeront désormais aussi par cette nouvelle plate-forme. L’objectif étant que le candidat soit responsabilisé pour son passage, notamment en cas d’absence ou d’échec. En cas d’absence, il n’est pas possible de redemander une date d’examen avant 40 jours !

Cette réforme d’attribution des places d’examen vise également à laisser des places aux nouveaux acteurs, concurrents des auto-écoles traditionnelles.

La réforme du permis de conduire a été présentée en 2019, avec comme objectif de faire baisser le coût du permis. Il a ainsi été rendu possible que le candidat puisse passer jusqu’à 10 heures de conduite sur un simulateur.

La disponibilité des rendez-vous pour l’examen pratique reste une problématique majeure : les questions posées lors de l’examen ont même du être supprimées suite à la crise du COVID19 pour réduire les temps de passage.