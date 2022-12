Renault Austral : le moteur 1.3 mild hybrid 160 déjà en sursis

Renault Austral

La gamme de motorisations du nouveau Renault Austral a tourné le dos au diesel, pour se concentrer sur l’hybridation. Mais l’un des moteurs considérés comme le meilleur choix par de nombreux journalistes automobiles est déjà sur la sellette ! Faut-il acheter ce meilleur moteur rapidement ?

Le moteur 1.3 mild hybrid 160 ne verra pas l’année 2024

Il n’est pas rare que les nouveaux modèles arrivent dans un premier temps avec d’anciennes motorisations, qui disparaissent ensuite. Mais dans le cas du 1.3 mild hybrid 160, on ne peut pas vraiment parler de vieille motorisation. Il s’agit d’un 4 cylindres qui est apparu sur les Mégane, et que Renault partage avec Mercedes : on le retrouve aussi sous le capot de la famille A !

La version qu’on retrouve sous le capot de l’Austral a de plus été dotée d’une hybridation légère, d’où son nom de Mild Hybrid. Rien ne laissait penser que ce moteur allait donc rapidement disparaitre, et pourtant : il sera remplacé à la fin de l’année prochaine par la déclinaison 160 ch du nouveau moteur E-Tech full hybrid 160.

Ce qui pénalise ce moteur, c’est son niveau de rejets de Co2 de 141 g qui le gratifie d’un malus écologique de 650 euros. Sur ce point, la nouvelle motorisation fera mieux, avec une consommation plus réduite encore.

L’actuel Austral Mild Hybrid 160 dispose d’une puissance de 158 ch pour un couple moteur de 270 Nm. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 9,7 s. La différence de prix est de 1500 euros avec le petit 1.2 Mild Hybrid 130, moins véloce mais aussi plus sobre.

Les arguments en faveur du moteur 1.3 mild hybrid 160

Malgré sa consommation moyenne, ce moteur a de quoi convaincre avec son tarif inférieur de 3500 euros au moteur E-TECH hybride de 200 ch. Il peut aussi rassurer pour la fiabilité, avec son architecture 4 cylindres et son historique tout à fait propre et validé par Mercedes.

Il est toujours plus tendu d’opter pour une nouvelle motorisation à ses débuts de carrière : le manque de recul sur la fiabilité et le niveau d’innovation augmentent les risques de rencontrer des problèmes.

Ce 1.3 mild hybrid 160 a donc de vrais arguments pour convaincre, à vous de voir si vous profitez de l’année 2023 pour le commander avant qu’il disparaisse…