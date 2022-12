Les batteries de voitures électriques seront moins chères…en 2026 !

La batterie ultra-fine de la nouvelle MG 4

Le prix des batteries lithium-ion était en baisse continue jusqu’à 2021, mais a augmenté en 2022. Ce retournement dans la baisse a un impact : alors que Bloomberg NEF estimait que le prix du kWh pouvait descendre jusqu’à 100 dollars / kWh en 2024, cette échéance a été reportée à 2026.

En 2022, nous en sommes encore loin, puisque le prix a remonté à 151 euros / kWh. Ces prix devraient rester stables en 2023, avant de redescendre à nouveau.

Ce qui va faire baisser le prix des batteries

C’est le prix du lithium qui va baisser et aider à faire tomber le prix des batteries lithium-ion. En effet, les capacités de production et de raffinage du lithium vont augmenter dans les années à venir. Même la France s’y met, avec des projets de mines de lithium !

Autre facteur dans la baisse de prix : la conception des pack de cellules. Celle-ci évolue, avec une approche cell-to-pack qui fait baisser le coût de fabrication.

Cette baisse du prix des batteries devrait être fondamentale pour permettre de démocratiser les voitures électriques. Cela permettra de proposer des véhicules à l’autonomie plus grande sans qu’ils soient plus chers, et des véhicules à l’autonomie raisonnable pour un usage urbain à des prix compétitifs.

A quand des voitures électriques bon marché ?

Actuellement, la voiture électrique la moins chère est la Dacia Spring. Cette citadine fabriquée en Inde repose sur une plate-forme utilisée depuis de nombreuses années, et se contente d’une petite batterie.

Les autres modèles électriques abordables viennent de Chine : le prix des batteries est plus réduit en Chine, de l’ordre de 127 dollars / kWh. Fabriquées sur place, elles deviennent plus chères quand elles doivent être expédiées à des usines de voitures situées aux Etats-Unis ou en Europe.

L’année prochaine, Citroën va commercialiser une ë-C3 ECO qui devrait s’afficher autour de 20.000 euros. Volkswagen va aussi aider à rendre les électriques plus accessibles avec une inédite ID.2 dont le prix est annoncé à 25000 euros pour la version de base.

A très court terme, les voitures électriques vont donc rester relativement chères. On ne peut qu’espérer voir leur prix devenir réellement plus attractif dès 2026.